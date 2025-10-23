Росія завалиться за рік: названо єдину умову краху економіки Путіна

Запас міцності агресора Росії може вичерпатися вже цього року, але поки що такі прогнози - перебільшення, вважає Володимир Огризко.

Росія балансує на межі прірви, але Трамп може все зіпсувати - дипломат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

Плани Індії щодо відмови від російської нафти - ще один крок РФ до прірви

Якщо США і Китай підуть на угоду, Росії загрожує крах

Запас міцності РФ може закінчитися у 2026 році

Можлива відмова Індії від закупівель російської нафти може стати дуже потужним кроком до прірви, на межі якої вже опинилася Росія. Якщо від її "чорного золота" відмовиться і Китай, то шансів на виживання для Кремля не буде. Запас міцності економіки РФ закінчиться або цього, або протягом наступного року. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Нафтогазові доходи Росії впали до 30%

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якщо Індія все-таки відмовиться від російської нафти, це стане дуже серйозним кроком. До того ж нафтогазові доходи Росії вже скоротилися.

"Це може бути дуже потужним кроком до прірви, на межі якої зараз балансує Росія. Хоча, звичайно, треба визнати, що тепер нафтогазові доходи - це не 60% надходжень до російського бюджету, а приблизно 30%", - зазначив Огризко.

За його словами, у разі угоди США і Китаю нафтові доходи Росії повністю заваляться.

"Якщо нафтогазові доходи РФ зменшаться вдвічі або, дай Боже, взагалі зникнуть, тому що Китай з американцями буде змушений домовитися, зокрема й за рахунок інтересів Москви, тоді в неї шансів на виживання просто не буде", - додав дипломат.

Проте Трамп усе може зіпсувати.

"Щоправда, тут є момент, який може цю райдужну перспективу зламати - це дитяча віра Трампа в економічні проєкти з Росією і в те, що Путін може йому запропонувати щось позитивне. Але реалії цього світу і поради радників Трампа про те, щоб бути подалі від того, що пропонує Путін, теж спрацюють", - попередив колишній глава МЗС.

Коли буде крах економіки Росії

Дипломат припустив, що запас міцності російської держави буде вичерпано або наприкінці цього, або протягом наступного року.

"Чесно кажучи, аналізуючи економічну ситуацію, можна зробити висновок, що запас міцності Росії закінчиться або наприкінці цього року (думаю, що це певне перебільшення), або протягом 2026-го російська економіка зазнає остаточного краху", - наголосив Володимир Огризко. Як санкції впливають на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції США проти Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 23 жовтня Трамп анонсував нові санкції США проти Росії. Очільник Білого дому скасував зустріч із Путіним, яка планувалася в Будапешті, і висловив сподівання, що обмеження змусять Росію піти на поступки для завершення війни в Україні.

Згодом Сполучені Штати запровадили нові обмеження щодо РФ. Під удар потрапили ключові нафтові гіганти - Роснефть і Лукойл, а також 30 їхніх дочірніх підприємств.

Тим часом журналісти Bloomberg написали, що Індія може майже повністю відмовитися від закупівель російської нафти. Спотові продажі Urals застопорилися вже в жовтні. Причина - нові американські санкції щодо Росії.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

