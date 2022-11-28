"Сісти за стіл і шукати компроміс": Лукашенко просить Київ почати переговори з РФ без попередніх умов

Олександр Лукашенко / Фото УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито повинна почати переговори з країною-терористом Росією, не висуваючи жодних попередніх умов. Про це він заявив в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

На думку Лукашенка, Київ робить "помилку", висуваючи попередні умови для переговорів з Росією. Він стверджує, що "такі попередні умови не дозволяють розпочати переговори".

"Ну, не можна попередньо умови висувати. Особливо в розмові з гігантською Росією. Сядьте за стіл переговорів, і там всі умови висунете", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко додав, що з РФ нібито потрібно шукати "компроміси".

"І другий принцип класичний - компроміси. Ну, не треба, щоби вбивали свої своїх. Ну, кров у нас одна в жилах тече. Я бачу, що Росія це розуміє. Чи зрозуміє це Україна? Ну, найближчим часом, подивимося", – заявив Лукашенко.

Як повідомляв Главред, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що війська Білорусі не беруть участі у війні проти України, тому що цим вони "зроблять лише гірше" і не вирішать конфлікт.

Нагадаємо, в матеріалі аналітиків Інституту Роберта Лансінга (Robert lansing Institute, RLI) йдеться про те, що Кремль має намір серйозно вирішити питання за участю Білорусі у війні РФ проти України. Російська розвідка може спробувати опрацювати сценарій імітації замаху на Олександра Лукашенка, щоб його залякати і примусити дати наказ своєї армії на участь у війні. Вивчається сценарій вбивства Лукашенка і передачі обов'язків президента генсекретарю ОДКБ Станіславу Засю.

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