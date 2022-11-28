Макей був довіреною особою Лукашенка / УНІАН

У суботу, 26 листопада, стало відомо, що раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Раптова смерть спровокувала теорію про те, що його смерть - це нібито натяк білоруському диктатору Олександру Лукашенку. Telegram-канал СВР, який нібито веде колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки РФ, стверджує, що Макея дійсно вбили.

"Вбивство міністра закордонних справ Республіки Білорусь Володимира Макея було заплановано, підготовлено та реалізовано за особистою ініціативою президента Росії Володимира Путіна, куратором реалізації "проекту" виступив секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, "акція була показово-демонстративна і спрямована на зрив сепаратних переговорів Лукашенка із Заходом і Китаєм".

Генерал СВР стверджує, що Макей був довіреною особою Лукашенка, і самопроголошений президент Білорусі вимагав від глави МЗС вести переговори з США і країнами Європи щодо пом'якшення позицій по відношенню до країни, натякаючи, що скоро Білорусь піде на зближення із Заходом. Паралельно з цим Макей нібито повинен був домагатися від Китаю гарантій територіальної цілісності і захисту, зберігаючи тісні відносини з Росією.

"Переговори білоруського керівництва із Заходом йшли досить ефективно, про що регулярно доповідали Путіну, і саме це послужило ухвалення рішення президентом Росії поставити крапку в сепаратних переговорах Лукашенка, ліквідувавши основного парламентера. Після звістки про смерть Макея Лукашенку передали прямим текстом, що діяти надалі треба виключно зміцнюючи союзну державу, і жодних переговорів за спиною у Кремля. Лукашенку особисто не погрожували, та й не було сенсу, ліквідувати його ніхто не збирається, принаймні поки, А гарантії особистої безпеки ніхто крім Путіна йому надавати не поспішає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що не виключено, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може загинути під час "випадкового" ДТП. Це потрібно Кремлю, щоб білоруська армія вступила у війну з Україною.

Нагадаємо, в матеріалі аналітиків Інституту Роберта Лансінга (Robert lansing Institute, RLI) йдеться про те, що Кремль має намір серйозно вирішити питання за участю Білорусі у війні РФ проти України. Російська розвідка може спробувати опрацювати сценарій імітації замаху на Олександра Лукашенка, щоб його залякати і примусити дати наказ своїй армії на участь у війні. Вивчається сценарій вбивства Лукашенка і передачі обов'язків президента генсекретарю ОДКБ Станіславу Засю.

Як писав Главред, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито повинна почати переговори з країною-терористом Росією, не висуваючи жодних попередніх умов.

Інші новини: