"Моє безпліддя": акаунт російської співачки зламали і дізналися її таємниці

Олена Кюпелі
23 жовтня 2025, 16:09
110
Російська співачка Ольга Бузова в сльозах звернулася до своїх шанувальників.
Ольга Бузова
Ольга Бузова втратила доступ до сторінки / колаж: Главред, фото: t.me/byzova_m

Коротко:

  • Що трапилося у Бузової
  • Що вона повідомила фоловерам

Відому російську "співачку" та ведучу Ольгу Бузову, яка фанатіє від кривавого вторгнення РФ в Україну, зламали в соціальній мережі Instagram, яка заборонена в терористичній Росії.

За словами російської зірки, хтось зміг дістатися до акаунта Бузової і розмістив від її імені відвертий пост. Там повідомили, що Бузова нібито безплідна і навіть усиновила дитину.

відео дня

Пізніше вона записала у своєму Telegram-каналі відео. Путіністка постала перед шанувальниками в сльозах через те, що особи, які стоять за зломом її сторінки в соцмережах, публікують жорстокі повідомлення і намагаються отримати вигоду з шанувальників артистки.

"Мене трясе. Просто мерзота. Писати такі речі на моїй сторінці - це вже за межею людського розуміння. Я намагаюся повернути свою сторінку, але у мене це поки не виходить", - пояснила вона.

У Ольги Бузової великі неприємності
У Ольги Бузової великі неприємності / Фото Instagram/buzova86

21 жовтня Бузова повідомила, що її профіль Instagram, на який підписано понад 25 мільйонів підписників, було зламано. Путіністка також додала, що збирається звернутися до правоохоронних органів і вже зафіксувала всі деталі інциденту "для надання свідчень у поліції".

Нагадаємо, співачку Ольгу Бузову підняли на сміх за фото в купальнику. Підписники співачки не оцінили форми Бузової - багатьом вони здалися недостатньо значними.

А також росіяни висміяли фільм "Іронія долі" з Бузовою і Кіркоровим. Росіяни чомусь не дуже сильно хотіли дивитися фільм з новими зірками.

Про персону: Ольга Бузова

Ольга Бузова - російська телеведуча, співачка, актриса театру, кіно і дубляжу, дизайнерка. Відома як колишня учасниця, а пізніше колишня ведуча реаліті-шоу "Дом-2" на телеканалі "ТНТ"; з грудня 2008 по квітень 2021 року - шеф-редакторка журналу "Мир реалити-шоу. Дом-2".
У 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну, відвідала окуповані території України, просувала символ російського вторгнення в соціальних мережах.
У липні 2017 року через гастролі в анексованому Криму Бузову внесли в базу "Миротворець".

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Всесвіт на їхньому боці: кого зі знаків зодіаку "накриє" хвиля удачі та успіху

Всесвіт на їхньому боці: кого зі знаків зодіаку "накриє" хвиля удачі та успіху

Коли допомога Україні перетворюється на системну місію: Взаємодія Андрія Матюхи з благодійниками у Хорватії

Коли допомога Україні перетворюється на системну місію: Взаємодія Андрія Матюхи з благодійниками у Хорватії

