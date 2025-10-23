"Моє безпліддя": акаунт російської співачки зламали і дізналися її таємниці

Коротко:
Відому російську "співачку" та ведучу Ольгу Бузову, яка фанатіє від кривавого вторгнення РФ в Україну, зламали в соціальній мережі Instagram, яка заборонена в терористичній Росії.
За словами російської зірки, хтось зміг дістатися до акаунта Бузової і розмістив від її імені відвертий пост. Там повідомили, що Бузова нібито безплідна і навіть усиновила дитину.
Пізніше вона записала у своєму Telegram-каналі відео. Путіністка постала перед шанувальниками в сльозах через те, що особи, які стоять за зломом її сторінки в соцмережах, публікують жорстокі повідомлення і намагаються отримати вигоду з шанувальників артистки.
"Мене трясе. Просто мерзота. Писати такі речі на моїй сторінці - це вже за межею людського розуміння. Я намагаюся повернути свою сторінку, але у мене це поки не виходить", - пояснила вона.
21 жовтня Бузова повідомила, що її профіль Instagram, на який підписано понад 25 мільйонів підписників, було зламано. Путіністка також додала, що збирається звернутися до правоохоронних органів і вже зафіксувала всі деталі інциденту "для надання свідчень у поліції".
Про персону: Ольга Бузова
Ольга Бузова - російська телеведуча, співачка, актриса театру, кіно і дубляжу, дизайнерка. Відома як колишня учасниця, а пізніше колишня ведуча реаліті-шоу "Дом-2" на телеканалі "ТНТ"; з грудня 2008 по квітень 2021 року - шеф-редакторка журналу "Мир реалити-шоу. Дом-2".
У 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну, відвідала окуповані території України, просувала символ російського вторгнення в соціальних мережах.
У липні 2017 року через гастролі в анексованому Криму Бузову внесли в базу "Миротворець".
