У Олександра Лукашенка почалася темна смуга в житті / Фото УНІАН

Над білоруським диктатором Олександром Лукашенком "згущуються хмари". Не виключено, що самопроголошений президент може загинути під час "випадкового" ДТП. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов 27 листопада у своєму відеоблозі.

Він вважає, що після раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, який був ниткою, що пов'язувала Лукашенка з країнами Заходу, постало питання ліквідації й самого білоруського диктатора.

"Це дасть привід залучити білоруську армію у війну, поглинувши країну і позбавивши її суверенітету", — сказав Жданов.

Експерт також нагадав, що днями з'явилася інформація про те, що 15-20 тисяч осіб з силових структур Білорусі нібито готові воювати проти України.

"У Лукашенка почалася темна смуга в житті, тому що Путін заганяє його в глухий кут — або він вступає у війну і віддає армію, і тоді у нього залишається шанс зберегти своє життя, або..." - зазначив Жданов.

Коментуючи імовірну ліквідацію Лукашенка, експерт нагадав про загибель у ДТП першого секретаря ЦК Компартії Білорусі Петра Машерова. У 1980 році на трасі "Москва — Мінськ" на шляху його кортежу несподівано з'явився автосамоскид, завантажений картоплею.

"У них це нормально. Відпрацьовано з часів Радянського Союзу", - натякнув Жданов.

При цьому, за словами Жданова, ліквідація Лукашенка не означає, що наступного дня білоруська армія вступить у війну з Україною. У військових Білорусі немає достатніх резервів - техніку і боєприпаси зі складів вони віддають армії РФ. Але відхід від влади або смерть диктатора означатиме, що це може статися.

Нагадаємо, в матеріалі аналітиків Інституту Роберта Лансінга (Robert lansing Institute, RLI) йдеться про те, що Кремль має намір серйозно вирішити питання за участю Білорусі у війні РФ проти України. Російська розвідка може спробувати опрацювати сценарій імітації замаху на Олександра Лукашенка, щоб його залякати і примусити дати наказ своєї армії на участь у війні. Вивчається сценарій вбивства Лукашенка і передачі обов'язків президента генсекретарю ОДКБ Станіславу Засю.

Як писав Главред, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито повинна почати переговори з країною-терористом Росією, не висуваючи жодних попередніх умов.

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