Ліквідація Лукашенка не означає, що білоруська армія одразу вступить у війну. Але відхід від влади або смерть диктатора означатиме, що це може статися.
Над білоруським диктатором Олександром Лукашенком "згущуються хмари". Не виключено, що самопроголошений президент може загинути під час "випадкового" ДТП. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов 27 листопада у своєму відеоблозі.
Він вважає, що після раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, який був ниткою, що пов'язувала Лукашенка з країнами Заходу, постало питання ліквідації й самого білоруського диктатора.
"Це дасть привід залучити білоруську армію у війну, поглинувши країну і позбавивши її суверенітету", — сказав Жданов.
Експерт також нагадав, що днями з'явилася інформація про те, що 15-20 тисяч осіб з силових структур Білорусі нібито готові воювати проти України.
"У Лукашенка почалася темна смуга в житті, тому що Путін заганяє його в глухий кут — або він вступає у війну і віддає армію, і тоді у нього залишається шанс зберегти своє життя, або..." - зазначив Жданов.
Коментуючи імовірну ліквідацію Лукашенка, експерт нагадав про загибель у ДТП першого секретаря ЦК Компартії Білорусі Петра Машерова. У 1980 році на трасі "Москва — Мінськ" на шляху його кортежу несподівано з'явився автосамоскид, завантажений картоплею.
"У них це нормально. Відпрацьовано з часів Радянського Союзу", - натякнув Жданов.
При цьому, за словами Жданова, ліквідація Лукашенка не означає, що наступного дня білоруська армія вступить у війну з Україною. У військових Білорусі немає достатніх резервів - техніку і боєприпаси зі складів вони віддають армії РФ. Але відхід від влади або смерть диктатора означатиме, що це може статися.
Нагадаємо, в матеріалі аналітиків Інституту Роберта Лансінга (Robert lansing Institute, RLI) йдеться про те, що Кремль має намір серйозно вирішити питання за участю Білорусі у війні РФ проти України. Російська розвідка може спробувати опрацювати сценарій імітації замаху на Олександра Лукашенка, щоб його залякати і примусити дати наказ своєї армії на участь у війні. Вивчається сценарій вбивства Лукашенка і передачі обов'язків президента генсекретарю ОДКБ Станіславу Засю.
Як писав Главред, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито повинна почати переговори з країною-терористом Росією, не висуваючи жодних попередніх умов.
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