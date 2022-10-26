Вторгнення Білорусі в Україну: у ГУР розповіли, чи є небезпека

Потенційна небезпека з боку Білорусі для України існує / Фото Reuters

Потенційна небезпека з боку Білорусі для України існує, але поки що у РБ немає ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

За його словами, Білорусь проводить навчання особового складу, щоби відволікати увагу і сили України зі сходу та півдня, передає РБК-Україна.

За словами представника ГУР, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з квітня регулярно намагається уникнути відкритого вторгнення в Україну. При цьому він все одно давно вже став учасником війни в Україні, надавши свою територію Росії.

Наразі біля кордонів з Україною розташовані шість батальйонів Збройних сил Білорусі та один загін сил Спеціальних операцій Збройних сил Білорусі.

"Звичайно, що потенційна небезпека з боку Білорусі для України існує. З території РБ здійснюються запуски ударних БПЛА, які Росія закупила в Ірану, туди переміщені літаки МіГ-31к, які можуть нести ракети Кинджал", - розповів Черняк.

Тим часом Росія направляє до Білорусі нещодавно мобілізованих громадян. Їх завозять залізничним транспортом. Відремонтовані в Білорусі танки, бронетранспортери відправляють, навпаки, в Росію, додав Черняк.

Ризик вторгнення Білорусі в Україну

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Щойно наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатна угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформоване "ні сьогодні, ні завтра, ні за два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

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