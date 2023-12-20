Дипломат 'поставив на місце' росіянку в ООН: та верзла дурню про 'репресії' в Україні

Постпред України в ООН Сергій Кислиця вчергове "вказав місце" російській делегації на засіданні Генасамблеї ООН - після того, як представники країни-агресорки несли відверту маячню про утиски російськомовних й скаржилися міжнародній спільноті на вдавані "репресії" в Україні.
Суперечка між Кислицею та одним з членів російської делегації спалахнула тоді, як україський дипломат виступив іспанською перед голосуванням щодо проекту "Кримської резолюції".
Росіянка заявила, що метою Києва є нібито "людиноненависницька політика, спрямована на знищення всього російського в Україні - утиски російськомовних, ліквідація російської ідентичності".
"До прикладу, представник України готовий на Генасамблеї ООН виступати будь-якою мовою, окрім російської. Оскільки боїться використовувати російську мову через можливі репресії свого власного уряду", - вигадала російська дипломатка.
На що Кислиця вже у мережі прокоментував, що не знає, "чи це лікується".
"Es que no estoy curada...", - каже Lucía, героїня фільму видатного іспанця, Педро Альмодовара, "Жінки на межі нервового зриву". Десь так на межі зриву була сьогодні засланка Москви у Генеральній Асамблеї ООН", - написав Кислиця.
Як писав Главред, Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН. Також дипломат закликав росіян "збирати манатки і відправлятися на рубежі 1991 року".
Крім того, Кислиця закликав перейменувати Росію в Московію, щоб повернути країні-агресору її історичну назву. Нинішня все одно була вкрадена.
Нагадаємо, представника Росії вперше не включили до складу Міжнародного суду ООН. В той же час обрали представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США.
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