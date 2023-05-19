УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

Альона Вороніна
19 травня 2023, 08:03 оновлено 19 травня, 08:07
129
Постпред України в ООН поставив РФ на місце на засіданні Радбезу, яке Росія скликала, щоб поскаржитися на збиття Україною її ракет.
Владимир Путин, Сергей Кислица
Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Кислиця

У російського диктатора Володимира Путіна лише два виходи – або повторення долі Адольфа Гітлера, який наприкінці Другої світової війни наклав на себе руки, або здача в полон. Якщо глава Кремля не хоче завершити своє життя як інший відомий диктатор, то він повинен здатися.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН, яке скликала країна-агресорка Росія для того, щоб поскаржитися на постачання Заходом зброї Україні для захисту від російської збройної агресії. Про це пише "Укрінформ".

"У ра**истського кримінального бункерного дідуся є два варіанти: здатися або повторити те, що трапилося в іншому бункері 30 квітня 1945 року", – зазначив український дипломат.

відео дня

Кислиця наголосив, що Україна буде боротися до того моменту, коли звільнить від російських загарбників усі тимчасово окуповані території. Він зазначив, що країна-агресорка Росія повинна програти у цій війні, після чого отримати покарання, а Україна й далі буде залучати міжнародну підтримку.

Також Кислиця закликав росіян "збирати манатки і відправлятися на рубежі 1991 року".

"Змушений звернутися до представників злочинного путінського режиму мовою їхнього заступника міністра, такого собі Рябкова... Настав час вам виконати повчання вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопніка мав нахабство сказати те, що вам вже час виконати самим – "збирати манатки і відправлятися на рубежі 1991 року", – написав Кислиця на своїй сторінці у Twitter.

Перед засіданням Кислиця висміяв скликання Росією Радбезу ООН, яке РФ ініціювала для того, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні.

"Лавровці зажадали скликання Ради Безпеки ООН поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, "винахідники-зрадники" яких вже на нарах. Хоча, судячи з успіхів лавровців, там уже мають бути вони самі", – написав Кислиця у Twitter.

Нагадаємо, засідання Радбезу ООН відбулося 18 травня, воно розпочалося о 22:00 за київським часом. Його скликали на запит РФ щодо постачання Україні західної зброї.

Війна в Україні

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.

Раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України у Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначав, що РФ часто використовує дрони-камікадзе "Шахед" для виявлення і виснаження української ППО. Тому окупантам вигідно, щоб Україна збивала більше таких дронів. Чим більше ракет українські військові використають для збиття "Шахедів", тим більша ймовірність того, що на момент запуску окупантами російських ракет українська ППО буде виснажена.

Читайте також:

війна в Україні ООН Радбез ООН Володимир Путін вторгнення Росії Сергій Кислиця
Реклама

Головне за день

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

08:03 Україна
Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:55 Україна
Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISW

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISW

07:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:20

Бахмут - хороший полігон для знищення російської армії

08:14

Що не можна ставити на заставку телефону, щоб не нашкодити собі та близьким

08:03

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

07:55

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:21

Винахідливі громадяни СРСР клали цеглу в бачок унітазу: навіщо так робили

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:20

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISWВідео

06:39

Нічна атака на Київ: окупанти застосували дрони "Шахед", всі цілі знищено силами ППО

06:20

Росія вже програла повітряний бій з УкраїноюПогляд

05:30

Як приготувати курячу печінку швидко та смачно: корисні поради

Реклама
05:00

Хотів усиновити дитину, але не встиг: окупанти вбили харківського волонтера

04:42

Гороскоп на червень 2023 для Стрільців: що принесе перший місяць літаВідео

03:52

Зворотний бік бійки: Брітні Спірс показала, як ніжно мириться з чоловікомВідео

03:22

"Українська армія 10 років буде у бойовому режимі": Світан назвав реальні терміни закінчення війниВідео

03:20

3 помилки споганять все блюдо: рецепт шикарного салату, який готується дуже швидкоВідео

03:10

"Хлопці будуть розривати "сусідів": астролог назвала місяць ганьби для Росії - гороскоп для ЗСУВідео

02:52

Секретний рецепт СРСР: чому тоді шашлик маринували саме в оцті

02:20

"Росії вигідно, щоб Україна збивала більше "Шахедів": експерт пояснив тактику РФВідео

01:35

Світан пояснив, що для чого ЗСУ потрібен наступ у Бахмуті

01:02

Найніжніше м'ясо з хрусткою скоринкою зведе з розуму: як запекти курку на банці

00:51

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

Реклама
00:45

Не кожен може впоратись: мовознавець Авраменко підготував шалений тест на знання української мовиВідео

18 травня, четвер
23:52

Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва

23:42

Роман Цимбалюк. Замість білого пальто Скабєєва приміряла білі капціВідеоблоги

23:07

Коли буде контрнаступ ЗСУПогляд

23:06

РФ хоче вдарити по західних об'єктах інфраструктури: Уоллес назвав зброю, яку застосує Путін

22:54

"Боже, це хто?": росіяни не впізнали відому співачку після пластики на власному дні народженняВідео

22:46

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - МаломужВідео

21:52

Краща з найкращих: Джамала потрапила до трійки найяскравіших переможців ЄвробаченняВідео

21:46

Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінетВідео

21:35

Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

21:33

На Луганщині нацгвардієць з позивним "Лютий" вправно приземлив рідкісний російський БПЛАВідео

21:14

Чому 20 травня кімнатні рослини можуть принеси великі біди: прикмети і що не можна робитиВідео

21:00

Пентагон переоцінив вартість зброї: у США ще є гроші для військової допомоги - Reuters

20:51

Максим Галкін похвалився худенькими ніжками Алли Пугачової

20:30

Як правильно лаятися українською: цікавий урок від АвраменкаФотоВідео

20:21

Столтенберг назвав місяць, коли питання передачі Україні винищувачів зрушить з мертвої точкиВідео

20:18

ЗСУ серйозно просуваються: Маляр розповіла про ситуацію в БахмутіВідео

20:06

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть окуляри за 15 секунд

19:59

Катерина Репяхова здивувала химерною обіцянкою після скандалу зі спецперепусткою

19:57

Глава Міноборони Норвегії зробив дивну заяву про передачу Україні F-16Відео

Реклама
19:45

Опухла і в трениках: коханка Путіна Кабаєва з'явилася на публіці

19:17

Сміялися всі: окупант розсмішив військових розповіддю про "витончене" взяття в полонВідео

18:31

Очистить підлогу і нейтралізує запах в будинку: 6 несподіваних способів використовувати сіль

18:29

Краще зняти і не одягати: куди подіти обручку після розлученняВідео

18:18

ЗСУ підуть у два контрнаступи - влітку та восени - СвітанВідео

18:00

Головоломка для людей з високим IQ: лише справжні генії знайдуть помилку на зображенні кабінету

17:46

"Дивак і путінський підлабузник": експомічник Джонсона розповів, як той розкритикував Макрона

17:43

Мінімум 28 тисячі гривень: в Україні підвищують зарплати медикамВідео

17:30

​​​​​​​Як швидко зварити горохове пюре: секрет ніжної і насиченої страви

17:24

Мрія нездійсненна: експерт розповів, чи зможе РФ вдарити по "центрах ухвалення рішень"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти