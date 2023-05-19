"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

Постпред України в ООН поставив РФ на місце на засіданні Радбезу, яке Росія скликала, щоб поскаржитися на збиття Україною її ракет.

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Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Кислиця

У російського диктатора Володимира Путіна лише два виходи – або повторення долі Адольфа Гітлера, який наприкінці Другої світової війни наклав на себе руки, або здача в полон. Якщо глава Кремля не хоче завершити своє життя як інший відомий диктатор, то він повинен здатися.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН, яке скликала країна-агресорка Росія для того, щоб поскаржитися на постачання Заходом зброї Україні для захисту від російської збройної агресії. Про це пише "Укрінформ".

"У ра**истського кримінального бункерного дідуся є два варіанти: здатися або повторити те, що трапилося в іншому бункері 30 квітня 1945 року", – зазначив український дипломат.

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Кислиця наголосив, що Україна буде боротися до того моменту, коли звільнить від російських загарбників усі тимчасово окуповані території. Він зазначив, що країна-агресорка Росія повинна програти у цій війні, після чого отримати покарання, а Україна й далі буде залучати міжнародну підтримку.

Також Кислиця закликав росіян "збирати манатки і відправлятися на рубежі 1991 року".

"Змушений звернутися до представників злочинного путінського режиму мовою їхнього заступника міністра, такого собі Рябкова... Настав час вам виконати повчання вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопніка мав нахабство сказати те, що вам вже час виконати самим – "збирати манатки і відправлятися на рубежі 1991 року", – написав Кислиця на своїй сторінці у Twitter.

Перед засіданням Кислиця висміяв скликання Росією Радбезу ООН, яке РФ ініціювала для того, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні.

"Лавровці зажадали скликання Ради Безпеки ООН поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, "винахідники-зрадники" яких вже на нарах. Хоча, судячи з успіхів лавровців, там уже мають бути вони самі", – написав Кислиця у Twitter.

Нагадаємо, засідання Радбезу ООН відбулося 18 травня, воно розпочалося о 22:00 за київським часом. Його скликали на запит РФ щодо постачання Україні західної зброї.

Війна в Україні

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.

Раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України у Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначав, що РФ часто використовує дрони-камікадзе "Шахед" для виявлення і виснаження української ППО. Тому окупантам вигідно, щоб Україна збивала більше таких дронів. Чим більше ракет українські військові використають для збиття "Шахедів", тим більша ймовірність того, що на момент запуску окупантами російських ракет українська ППО буде виснажена.

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