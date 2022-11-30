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"Повернути Московії її історичну назву": постпред України в ООН закликав перейменувати Росію

30 листопада 2022, 08:35

Росія вкрала свою нинішню назву, тому ніщо не заважає владі в Україні відновити історичну справедливість, зазначив постпред в ООН Сергій Кислиця.

Кислиця, Росія
Україна має право перейменувати Росію - Кислиця / Колаж Facebook С. Кислиця, УНІАН

Україні слід перейменувати Росію в Московію, щоб повернути країні-агресору її історичну назву. Нинішня все одно була вкрадена. Про це заявив постійний представник Києва при Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що конкретна держава може у своєму законодавстві називати іншу країну так, як вважає за потрібне.

"Візьмемо Magyarország Угорщина( Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak), одним словом, хто як хоче так і називає", - зазначив Кислиця.

За його словами, тому уряду і парламенту України варто було б повернути Росії історичну назву. Поточну назву російська держава-агресор все одно вкрала.

"То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?" - підкреслив Сергій Кислиця.

До слова, цар Петро I в 1972 році проголосив Московське царство Російською імперією. Загалом Росії всього три століття. Втім, вона регулярно тиражує пропаганду, за допомогою якої хоче виставити себе нібито спадкоємицею Київської Русі.

Нагадаємо, в грудні минулого року депутати Львівської облради своєю постановою звернулися до президента Володимира Зеленського з ініціативою про перейменування Росії в Московію. Рішення підтримали 59 народних обранців.

У січні 2022 року депутати у Київській міській раді також запропонували перейменувати країну-агресора Росію на Московію. На думку депутатів, окупанти використовують чинну назву для ідеологічного виправдання окупації української держави.

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