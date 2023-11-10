Вперше в історії ООН: Володимир Зеленський повідомив про новий "ляпас" для Росії

Представника Росії вперше не включили до складу Міжнародного суду ООН. В той же час обрали представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Х (колишній Twitter).
"ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії. Уперше в історії ООН її держави-члени відмовилися від Росії у праві приймати рішення від їх імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його. Вітаємо представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї", – написав Володимир Зеленський.
У свою чергу, представник України при ООН Сергій Кислиця відзначив, що це дійсно історична подія — вперше з 1946 року Москві було вказано на необхідність вийти з Міжнародного суду ООН.
"Та ще як! В Радбезі РФ не спромоглася набрати більше 5-6 голосів в усіх 5 турах. Це при тому, що її затятий опонент США набрав 12-14. Не менш провальним був і результат в ГА (Генеральна Асамблея ООН, – ред.) – 2 з кінця", – додав він.
Водночас, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, висловив надію, що міжнародне співтовариство продовжить адекватно реагувати на дії країни-терориста.
"Представника Росії уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Світова спільнота цінує принципи права та справедливості. Сподіваюсь, що це стане тенденцією. Агресорам та терористам не місце серед цивілізованих країн", – написав Єрмак.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зранку 10 листопада в тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Зокрема, звуки вибухів були чутні у Феодосії, недалеко від нафтобази.
Також, українські військові, принаймні в двох районах, змогли перерізати дорогу Олешки-Нова Каховка.
Водночас, як повідомляє моніторингова група DeepState, збройні сили України докладають всіх зусиль для звільнення територій від російських окупантів. ЗСУ мають успіхи у Запорізькій області.
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