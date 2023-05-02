"Любив працювати з молодими дівчатками": ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який їхав на війну з посмішкою

Пропагандисти публікували відео з окупантом-тренером в момент відправки його на війну. Він посміхався і взагалі не переживав про те, що їде вбивати українців.

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ЗСУ ліквідували російського окупанта Дениса Єфанова / Колаж фото ВК "Уралочка", may-ekb.ru

Українські військові ліквідували російського окупанта, який був мобілізований і з посмішкою їхав на війну вбивати українців. Ним виявився 45-річний російський тренер з волейболу Денис Єфанов. Про це повідомили в волейбольному клубі "Уралочка".

ЗСУ "накрили" окупантів мінометним вогнем 27 квітня. Тоді і був ліквідований Єфанов.

Колеги російського окупанта згадують, що він "любив працювати з молодими дівчатками".

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"Денис Валерійович присвятив життя волейболу. За свою тривалу кар'єру він виховав не один десяток прославлених спортсменок. Він умів і любив працювати з молодими волейболістками, передаючи їм свій багатющий досвід. Він був волейбольним татом для всіх своїх дівчаток-спортсменок, знаходив підхід до кожної спортсменки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Єфанова залишилася дружина і діти.

Російські пропагандисти раніше навіть публікували відео, яке було знято в момент відправки окупанта-тренера на війну. На його обличчі виблискує посмішка і немає ні крапельки жалю, що йому доведеться вбивати українців.

"Ми обов'язково переможемо, обов'язково повернемося додому. І ще з вами зустрінемося на волейбольних майданчиках", – сказав тоді Єфанов.

Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського блогера Дениса Діркіна, який любив дегустувати алкоголь і не тільки. Він називав себе "Великим Фунфур'є". У своєму блозі він викладав відео з "дегустацією" не тільки алкоголю, але і духів, омивалки, настоянок та інших рідин, які не можна вживати.

Також у Херсонській області партизани ліквідували двох російських окупантів, які займалися тортурами цивільних. Їх ліквідували в ніч з 26 на 27 квітня в селі Великі Копані Олешківського району.

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