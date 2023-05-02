ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті: Сирський розкрив деталі

Командувач Сухопутними військами ЗСУ побував у воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

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Олександр Сирський відвідав Бахмут / Фото t.me/osirskiy

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський побував з перевіркою на позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

"Ми продовжуємо ведення оборонної операції і стримування ворога на Сході", - розповів він у Telegram.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ уточнив, що він приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

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"Разом з командирами ми прийняли ряд необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони і нанесення максимальних втрат противнику",- зазначив він.

За його словами, в центрі уваги постійно повинні бути люди від солдата до комбрига.

"Ніхто не повинен залишитися осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається. Наші командири і воїни – це герої сучасності, які щодня повністю розбивають плани ворога. Все буде Україна! Слава нашим захисникам!", - додав Сирський.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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