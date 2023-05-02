УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті: Сирський розкрив деталі

Олексій Тесля
2 травня 2023, 09:52 оновлено 2 травня, 09:56
424
Командувач Сухопутними військами ЗСУ побував у воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.
Олександр Сирський, Бахмут
Олександр Сирський відвідав Бахмут / Фото t.me/osirskiy

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський побував з перевіркою на позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

"Ми продовжуємо ведення оборонної операції і стримування ворога на Сході", - розповів він у Telegram.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ уточнив, що він приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

відео дня

"Разом з командирами ми прийняли ряд необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони і нанесення максимальних втрат противнику",- зазначив він.

За його словами, в центрі уваги постійно повинні бути люди від солдата до комбрига.

"Ніхто не повинен залишитися осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається. Наші командири і воїни – це герої сучасності, які щодня повністю розбивають плани ворога. Все буде Україна! Слава нашим захисникам!", - додав Сирський.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Більше новин:

Бахмут війна на Донбасі Олександр Сырский війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Вдарили 40 разів за ніч": окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причину

"Вдарили 40 разів за ніч": окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причину

11:39 Україна
Загроза війни РФ з НАТО: Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії

Загроза війни РФ з НАТО: Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії

10:47 Світ
ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті: Сирський розкрив деталі

ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті: Сирський розкрив деталі

09:52 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:39

"Вдарили 40 разів за ніч": окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причину

11:00

У РФ все погано: розвідка Британії пояснила, чому Кремль звільнив "ката Маріуполя" Мізинцева

10:47

Загроза війни РФ з НАТО: Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії

10:39

Харчова сода творить фантастику: 7 балдіжних трюків, які викликають фурор

10:22

Головоломка, з якою впораються лише генії: потрібно за 13 секунд знайти корону серед натовпу людей

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:00

Як визначити своє призначення за датою народження

09:52

ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті: Сирський розкрив деталі

09:46

У ГУР створили флотилію дронів і показали знищення техніки окупантів РосіїВідео

09:23

Рада підтримала розподіл грошей на регіональний розвиток через голосування в "Дії" - законопроект

Реклама
09:21

США дали Україні майже 100% допомоги для початку контрнаступу, також готується новий пакет – КірбіВідео

08:53

"Я проти вбивства вами дітей": спікер Конгресу США жорстко осадив пропагандиста РФВідео

08:50

"Україна стане економічно міцною": астролог спрогнозував фінансовий стан українців у 2023-2024 рокахВідео

08:40

У Мелітополі вранці прогримів вибух: на місце промчали "поліція" і швидка

08:13

Справжнє обличчя російського нацизмуПогляд

08:11

"Це звичайний старий дід": у Мережі іронізують над Путіним, який потрапив у словесний конфуз

07:52

"Відволікають увагу": Світан пояснив, навіщо РФ відновила масовані ракетні удариВідео

07:13

Головоломка, яка під силу лише найуважнішим: потрібно знайти заховану літеру за 9 секунд

07:03

Під Бахмутом загинули два добровольці з Канади - до них у бункер влучив снаряд

06:52

Гороскоп на сегодня 2 травня 2023: Стрілецям - ніяких суперечок і важливий день для РибВідео

06:39

Україні нічого не відомо про "миротворчу місію" Ватикану - CNN

Реклама
06:30

Гороскоп для Козерогів на травень 2023: ризик, виграш в лотерею та незвичайний романВідео

06:20

Вони з жахом прокидаються і читають новини, чи ЗСУ не почали контрнаступПогляд

03:43

Легше, простіше, швидше: 7 способів прискорити прибирання в квартирі

03:20

Такий рецепт шукають всі: всього 10 хвилин і на вашому столі буде гора смачної закускиВідео

03:15

Як прати джинси, щоб вони не сіли і не полиняли: 15 правил, які повинен знати кожен

02:35

Чи зацікавлені насправді США у швидкому закінченні війни в Україні: експерт здивував подробицямиВідео

02:05

Чому не можна чіпати гнізда ластівок: дивовижний секрет вразить наповал

01:35

Яременко спрогнозував, чи допоможуть США Україні домогтися від РФ репараційВідео

00:51

Чому 2 травня заборонено чіпати взуття: прикмети і що не можна робитиВідео

00:15

"Завдають ударів саме по цивільних": Подоляк розповів про нову тактику ракетних обстрілів росіянВідео

01 травня, понеділок
23:56

Мережу підірвала вірусна головоломка: користувачі ламають голову над дуже складною задачею

23:36

"Росію потрібно скинути з повітря": Україна отримає винищувачі F-16 від США - КулебаВідео

23:21

Дочка Касселя і Беллучі показала неголені пахви в неймовірній фотосесії

23:10

Як перевірити, що в будинку грошова удача 3 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

22:50

Голодував, ходив у синцях і стежив слідчий: Дьомін розповів про своє важке дитинствоВідео

22:38

"Наступ РФ на Бахмут провалився": у Білому домі повідомили про приголомшливі втрати окупантівВідео

21:59

"Замість шашлику - підсмажені окупанти": під Мелітополем підірвали штаб росіян

21:50

"Провал призвів до хаосу": Путін 17 разів поміняв командувачів в УкраїніВідео

21:32

Роман Цимбалюк. На Росії зібралися заманити американців на болотаВідеоблоги

21:32

"Рабство як норма, свобода як відхилення": Данілов озвучив причини, чому Росія має зникнутиВідео

Реклама
20:56

Увірветься сильне потепління: синоптики попередили про сильну спекуВідео

20:13

В Україні тарифи на енергоносії не підніматимуть до завершення війни - постпред МВФВідео

20:07

Китай вперше проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, де РФ названа агресором: проти - 5 країнВідео

19:52

Путінський гуморист Євген Петросян опинився в лікарні: медики виносили його з домуВідео

19:29

У Росії закликають молитися за Кіркорова, який перекроїв себе до невпізнанняВідео

19:20

Миротворча місія Папи Римського: що потрібно про це знатиПогляд

18:48

Як відбілити білі речі яєчною шкаралупою: унікальний трюк від досвідчених господинь

18:38

Окупанти в паніці: Крим "атакують безпілотники", працює ППОВідео

18:12

Бахмут встоїть до початку наступу, а на двох напрямках окупанти переходять у глуху оборону - Світан

17:50

Гороскоп для Скорпіонів на травень 2023: астролог назвала найвдаліші та найприбутковіші дніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАнжеоа Перл
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти