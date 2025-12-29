Хабарі за 'правильне' голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

Відомо, що після голосувань нардепи передавали своїм колегам гроші.

Підозри чинним нардепам / колаж: Главред, фото: rada.gov.ua, nabu.gov.ua

Головне:

НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом нардепам

Вони вважаються учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді

Депутати отримували кошти за "потрібне" голосування

НАБУ та САП повідомили про підозру одразу п’ятьом чинним нардепам, яких вважають учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що ці нардепи "заохочували" своїх колег голосувати так, як їм потрібно, додатковими виплатами.

"Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ розповіли, що для організації голосувань "координатори" надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі WhatsApp. Після голосувань нардепи передавали своїм колегам гроші.

Серед підозрюваних - 5 народних депутатів України. Усім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Водночас, НАБУ не розкриває їхні прізвища.

Хабарі за голосування у Верховній Раді

27 грудня стало відомо, що НАБУ та САП провели операцію під прикриттям, у ході якої детективи викрили організовану злочинну групу. До її складу входили чинні нардепи.

В НАБУ також говорили, що співробітники Управління державної охорони чинили спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради.

Як повідомляв Главред, 5 грудня НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України.

Пізніще стало відомо, що нардепка разом із помічниками та посередниками організувала передачу хабаря у розмірі 250 тисяч доларів за запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента.

Також нещодавно повідомлялось, що детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки вже у екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

