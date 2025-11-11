Розтратив 23 млн грн: СБУ оголосила підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Посадовець розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення.

https://glavred.net/ukraine/rastratil-23-mln-grn-sbu-obyavila-podozrenie-eks-zamestitelyu-ministra-socpolitiki-10714475.html Посилання скопійоване

СБУ оголосила підозру ексзаступнику міністра соцполітики / Колаж: Главред, фото: поліція, СБУ

Про що йдеться:

СБУ оголосила підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Посадовець завдав збитків державі на 23 мільйони гривень

Фігурант розтратив державні гроші під час запуску системи E-Social, яка так і не запрацювала

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра соціальної політики України, який нині обіймає посаду радника чинного міністра. У матеріалах слідства не вказується ім'я фігуранта, однак деталі справи свідчать, що йдеться про Миколу Шамбіра.

Його підозрюють у службовій недбалості, що завдала державі збитків на понад 23 мільйони гривень. Про це у вівторок, 11 листопада повідомили поліція, СБУ та прокуратура.

відео дня

За матеріалами справи, посадовець розтратив державні гроші під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення E-Social, яка так і не запрацювала.

"У 2018 році Міністерство уклало договір із консорціумом чотирьох компаній на створення електронної платформи, що мала об'єднати всі дані про соціальні виплати, пільги та субсидії. Вартість контракту склала понад 3,3 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними прокуратури, упродовж 2018-2019 років підрядникам перерахували майже 23,7 млн грн бюджетних коштів. Проте програма виявилася непридатною для використання - вона не відповідала вимогам законодавства й не могла працювати з державними реєстрами. У 2021 році договір розірвали.

Аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили: тендер провели з порушеннями, а пропозицію компаній потрібно було відхилити ще на етапі відбору. Експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн.

Кошти на створення "E-social" надавав Світовий банк у межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". Тепер ці гроші Україна має повернути з відсотками.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомили про підозру за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Останні новини України

Нагадаємо, яу писав Главред, НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

За даними НАБУ, злочинна організація отримувала від контрагентів компанії від 10 до 15% від суми контрактів. Як встановило слідство, підприємства-партнери "Енергоатому" змушували сплачувати "відкати", аби уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.

Раніше, колишнього мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства на основі матеріалів, зібраних Службою безпеки України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред