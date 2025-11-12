Рус
Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Анна Косик
12 листопада 2025, 08:28
Прем'єр-міністр пояснила, хто буде виконувати обов'язки міністра.
Свириденко, Галущенко
Рішення ухвалили під час позачергового засідання уряду / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/svyrydenkoy

Головне:

  • Германа Галущенка відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції
  • Виконувати обов'язки міністра буде Людмила Сугак
  • Галущенко підтримав рішення про своє відсторонення

Вранці 12 листопада під час позачергового засідання уряду було ухвалене рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції.

Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, уряд прийняв рішення покласти виконання обов'язків міністра на одну із заступниць.

Хто виконуватиме обов'язки міністра юстиції

Заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак буде виконувати обов'язки міністра. В Мін'юсті повідомляють, що раніше вона була на посаді начальника Міжнародного управління центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також Сугак працювала помічником-консультантом народного депутата України, головним спеціалістом центрального апарату Міністерства юстиції, а на початку своєї кар'єри юристом.

Як Галущенко прокоментував своє усунення

Герман Галущенко у Facebook повідомив, що говорив із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Він зауважив, що повністю погоджується з рішенням уряду, що спершу треба ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями.

"Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - додав він.

Рішення уряду України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Уряд готував рішення щодо річного мораторію на перевірки бізнесу. Документ розроблявся спільно з силовими структурами та Радою національної безпеки і оборони.

Згодом стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо такого мораторію і тепер контроль буде здійснюватись лише точково - у випадку високих ризиків.

Напередодні також уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатись в Україну під час воєнного стану.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України Герман Галущенко Юлія Свириденко
