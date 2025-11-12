Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Прем'єр-міністр пояснила, хто буде виконувати обов'язки міністра.

https://glavred.net/ukraine/pravitelstvo-otstranilo-galushchenko-ot-ispolneniya-obyazannostey-ministra-yusticii-10714616.html Посилання скопійоване

Рішення ухвалили під час позачергового засідання уряду / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/svyrydenkoy

Головне:

Германа Галущенка відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції

Виконувати обов'язки міністра буде Людмила Сугак

Галущенко підтримав рішення про своє відсторонення

Вранці 12 листопада під час позачергового засідання уряду було ухвалене рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції.

Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, уряд прийняв рішення покласти виконання обов'язків міністра на одну із заступниць.

відео дня

Хто виконуватиме обов'язки міністра юстиції

Заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак буде виконувати обов'язки міністра. В Мін'юсті повідомляють, що раніше вона була на посаді начальника Міжнародного управління центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також Сугак працювала помічником-консультантом народного депутата України, головним спеціалістом центрального апарату Міністерства юстиції, а на початку своєї кар'єри юристом.

Як Галущенко прокоментував своє усунення

Герман Галущенко у Facebook повідомив, що говорив із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Він зауважив, що повністю погоджується з рішенням уряду, що спершу треба ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями.

"Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - додав він.

Рішення уряду України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Уряд готував рішення щодо річного мораторію на перевірки бізнесу. Документ розроблявся спільно з силовими структурами та Радою національної безпеки і оборони.

Згодом стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо такого мораторію і тепер контроль буде здійснюватись лише точково - у випадку високих ризиків.

Напередодні також уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатись в Україну під час воєнного стану.

Більше новин:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред