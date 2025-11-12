Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Головне:
- Германа Галущенка відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції
- Виконувати обов'язки міністра буде Людмила Сугак
- Галущенко підтримав рішення про своє відсторонення
Вранці 12 листопада під час позачергового засідання уряду було ухвалене рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції.
Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, уряд прийняв рішення покласти виконання обов'язків міністра на одну із заступниць.
Хто виконуватиме обов'язки міністра юстиції
Заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак буде виконувати обов'язки міністра. В Мін'юсті повідомляють, що раніше вона була на посаді начальника Міжнародного управління центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Також Сугак працювала помічником-консультантом народного депутата України, головним спеціалістом центрального апарату Міністерства юстиції, а на початку своєї кар'єри юристом.
Як Галущенко прокоментував своє усунення
Герман Галущенко у Facebook повідомив, що говорив із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Він зауважив, що повністю погоджується з рішенням уряду, що спершу треба ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями.
"Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - додав він.
Рішення уряду України - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Уряд готував рішення щодо річного мораторію на перевірки бізнесу. Документ розроблявся спільно з силовими структурами та Радою національної безпеки і оборони.
Згодом стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо такого мораторію і тепер контроль буде здійснюватись лише точково - у випадку високих ризиків.
Напередодні також уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатись в Україну під час воєнного стану.
Більше новин:
- Мирний план Трампа провалився: як і коли закінчиться війна в Україні - The Atlantic
- Було три "прильоти": дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФ
- Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред