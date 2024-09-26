'Робить брудні маленькі випади': Трамп 'накинувся' із критикою на Зеленського

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито "брудних випадах". На цьому одіозний американський політик не зупинився. Про це повідомляє ЄП із посиланням виступ Дональда Трампа під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні.
Відомо, що значну частку своєї промови Трамп присвятив Україні та, зокрема, Володимиру Зеленському. Називаючи себе улюбленим президентом, він звинуватив українського лідера у "брудних випадах" стосовно нього.
"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене", – заявив Трамп.відео дня
Крім того, республіканець звинуватив чинного президента США Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському, який буцімто "відмовляється" іти на "угоду".
"І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському", – додав він.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Скандальні заяви Дональда Трампа - що відомо
Нагадаємо, Трамп не вперше робить скандальні заяви щодо Зеленського. Зокрема, Трамп назвав українського лідера "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".
Дональд Трамп також говорив, що "риторика" чинного американського очільника Джо Байдена та його суперниці від демократів Камали Гарріс нібито призвела до повторного замаху.
Крім того, кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джеймс Ді Венс заявив, що у разі обрання Дональда Трампа на ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та ЄС піти на невигідні переговори з Росією і фактично "заморозити" бойові дії.
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