Перейшов до особистих образ: Трамп знайшов 'винуватців' його повторного замаху

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "риторика" чинного американського очільника Джо Байдена та його суперниці від демократів Камали Гарріс нібито призвела до повторного замаху.
Трамп, коментуючи новий інцидент телеканалу Fox News, сказав, що риторика Байдена і Гарріс нібито спонукала стрільця до скоєння злочину. Сам стрілець, додав Трамп, "діяв" на "вкрай провокаційних висловлюваннях" демократів.
"Він (стрілець, - Главред) повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв відповідно до неї. Їхня риторика змушує в мене стріляти, коли я той, хто збирається врятувати країну, а вони ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і зовні", - продовжив звинувачення Трамп.відео дня
Потім Трамп назвав Байдена і Гарріс "внутрішніми ворогами", які намагаються зруйнувати США.
Як пише телеканал, що симпатизує Республіканській партії, особу нападника вже встановлено - це мешканець штату Гаваї Раян Веслі Раут. З 1990-х неодноразово потрапляв у конфлікти з поліцією.
У своїх соцмережах чоловік залишав антитрампівські коментарі, наголошуючи, що на цих виборах демократія "не може програти".
Саме "гавайських іммігрантів" Дональд Трамп пообіцяв виселити зі Спрінгфілда після заяви, що вони, мовляв, їдять собак і котів. Тоді американський очільник Джо Байден відповів, що Трамп намагається спровокувати насильство.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і наголошують, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Замах на Трампа - що відомо
15 вересня у штаті Флорида біля Дональда Трампа сталася стрілянина, коли він грав у гольф.
У скоєному підозрюють американця Раяна Веслі Раута. Чоловік критикував Трампа і відкрито підтримував Україну - аж до добровільної участі у війні на боці ЗСУ.
Це вже другий за рахунком замах на Трампа. Перший замах стався у липні - у голову політика цілився 20-річний американець Томас Метью Крукс. Його застрелили на місці злочину. Після чого рейтинг Трампа різко підскочив.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Чого чекати Україні в разі перемоги на виборах Гарріс чи Трампа: експерт дав прогноз
- "Він розуміє, як важко вижити": Зеленський про відверту розмову з Трампом
- Оточення Трампа розкололося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред