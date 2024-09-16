Перейшов до особистих образ: Трамп знайшов 'винуватців' його повторного замаху

ЗМІ стверджують, що нападник на Трампа був прихильником Демократичної партії і завзятим "антитрампістом".

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Замах на Трампа - кандидат у президенти зробив заяву / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН,nstagram.com/kamalaharris

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "риторика" чинного американського очільника Джо Байдена та його суперниці від демократів Камали Гарріс нібито призвела до повторного замаху.

Трамп, коментуючи новий інцидент телеканалу Fox News, сказав, що риторика Байдена і Гарріс нібито спонукала стрільця до скоєння злочину. Сам стрілець, додав Трамп, "діяв" на "вкрай провокаційних висловлюваннях" демократів.

"Він (стрілець, - Главред) повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв відповідно до неї. Їхня риторика змушує в мене стріляти, коли я той, хто збирається врятувати країну, а вони ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і зовні", - продовжив звинувачення Трамп. відео дня

Потім Трамп назвав Байдена і Гарріс "внутрішніми ворогами", які намагаються зруйнувати США.

Як пише телеканал, що симпатизує Республіканській партії, особу нападника вже встановлено - це мешканець штату Гаваї Раян Веслі Раут. З 1990-х неодноразово потрапляв у конфлікти з поліцією.

У своїх соцмережах чоловік залишав антитрампівські коментарі, наголошуючи, що на цих виборах демократія "не може програти".

Саме "гавайських іммігрантів" Дональд Трамп пообіцяв виселити зі Спрінгфілда після заяви, що вони, мовляв, їдять собак і котів. Тоді американський очільник Джо Байден відповів, що Трамп намагається спровокувати насильство.

Замах на Трампа - що відомо

15 вересня у штаті Флорида біля Дональда Трампа сталася стрілянина, коли він грав у гольф.

У скоєному підозрюють американця Раяна Веслі Раута. Чоловік критикував Трампа і відкрито підтримував Україну - аж до добровільної участі у війні на боці ЗСУ.

Це вже другий за рахунком замах на Трампа. Перший замах стався у липні - у голову політика цілився 20-річний американець Томас Метью Крукс. Його застрелили на місці злочину. Після чого рейтинг Трампа різко підскочив.

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