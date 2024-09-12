Майбутня адміністрація Трампа захоче "заморозити" війну в Україні: що сказав Венс

Джеймс Ді Венс розповів про бачення Трампом "врегулювання" російсько-української війни.

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Команда Трампа готує план "заморозки" війни в Україні - головне / Коллаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

У разі обрання Дональда Трампа на ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та ЄС піти на невигідні переговори з Росією і фактично "заморозити" бойові дії. Про це заявив і сам кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джеймс Ді Венс.

У подкасті Шона Раяна Венс похвалив Трампа за "розумну дипломатію" під час його президентства 2017-2021 років, яка нібито унеможливила появу таких конфліктів, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що сталося у лютому 2022 року.

Венс додав, що іноді політикам рівня Трампа "доводиться мати справу з поганими людьми" і чомусь згадав про союз Заходу і Йосипа Сталіна у часи Другої світової.

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На думку Венса, Дональд Трамп викликає страх і побоювання у Росії та Європи через начебто "конкретику" його заяв.

За словами кандидата у віцепрезиденти, "Росія хоче, щоб ця війна закінчилась", натомість "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою".

"Яка (Європа, — ред. Главреда), до речі, недофінансувала (підтримку, — ред. Главреда) України, тоді як американські платники податків були дуже щедрими до українців", — висловився Венс.

Він зазначив, що Європа, мовляв, хоче завершити війну через зростання цін на енергоносії.

На запитання ведучого, як саме Трамп збирається покінчити з війною в Україні ще до своєї інавгурації, Венс відповів, що той "просто сяде і скаже росіянам та українцям з європейцями: вам, хлопці, треба зрозуміти, як виглядає мирне врегулювання".

У команді Трампа вважають, що за Росією треба залишити окуповані нею українські території і дати Кремлю "гарантію", що Київ не вступатиме до НАТО.

"І те, що мирне врегулювання, мабуть, виглядатиме на кшталт нинішньої лінії розмежування між Росією та Україною, коли вона (лінія розмежування, — ред. Главреда) стає демілітаризованою зоною. Її доведеться укріпити, щоб росіяни знову не вторглися. Україна залишається незалежною зі своїм суверенітетом, а Росія отримує від України гарантію нейтралітету — тобто не приєднуватися до НАТО", — пояснив Венс.

При цьому у Трампа хочуть перекласти відповідальність за відновлення зруйнованої Росією української інфраструктури на країни Європи.

Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Переговори з Росією – що напередодні сказав Трамп

Трамп протягом передвиборчої кампанії неодноразово стверджував, що зможе швидко покінчити з війною в Україні. Нещодавно кандидат у президенти США заявив, що посадить Україну та Росію за стіл переговорів ще до своєї інавгурації.

ЗМІ повідомляли, що Трамп також може зняти санкції проти Росії, аргументуючи це рішення їхнім негативним впливом на зростання долара.

В Україні поки що жодних прогнозів не роблять. Президент Володимир Зеленський закликав спочатку дочекатися результатів виборів у листопаді 2024 року.

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