У Трампа величезна залежність від Путіна, він жорстко стоїть на позиціях РФ – Жданов

Через своє ставлення до Путіна Трамп не може на нього тиснути, а може лише "трохи попросити".

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У Трампа величезна залежність від Путіна, він жорстко стоїть на позиціях РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Основні тези Жданова:

У Трампа величезна залежність від Путіна

Через це він не може натиснути на Путіна, а може лише його просити

Трамп і Віткофф жорстко стоять на позиціях РФ

У президента США Дональда Трампа величезна залежність від російського диктатора Володимира Путіна.

Тому Трамп не тисне на Путіна, а лише просить його. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

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"У Трампа якась величезна залежність від Путіна, через яку він не може натиснути на Путіна, а може лише трохи попросити", – сказав Жданов.

Він зазначив, що Трамп і Віткофф зараз жорстко стоять на позиціях країни-агресорки Росії.

"Іншого пояснення у мене немає, адже Віткофф і Трамп жорстко стоять на позиціях Російської Федерації. Погляньте хоча б на новий "мирний план" Трампа, який передбачає визнання Криму російським", – зазначив експерт.

Перемовини щодо припинення вогню – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський анонсував дату нових переговорів щодо миру і назвав мету України. Представники чотирьох країн працюватимуть у Лондоні, повідомив Володимир Зеленський.

Також раніше Трамп сказав, коли Україна може укласти мирну угоду з РФ. Президент США заявив, що відбулися "дуже хороші зустрічі" щодо України та Росії.

Нагадаємо, Зеленський запропонував РФ найпростіший шлях припинення вогню. Президент підтвердив, що Україна готова не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і очікує такої ж відповідальної позиції з боку Росії.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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