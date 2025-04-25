США зрозуміють, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити РФ - експерт

На думку Тараса Загороднього, найстрашніший сон для американців - це спільний кордон із Китаєм по Беринговій протоці.

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Росія не може зупинити війну, вважає експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Що сказав Тарас Загородній:

Трамп лупить по "осі зла", по Китаю та Ірану

Війну Росія зупинити не може з багатьох причин

Президент США Дондаьд Трамп не зняв жодної санкції з Росії, дозвіл бити ATACMS по території РФ не скасовано, застосування західної зброї триває. А запущений процес зниження цін на нафту ще гірший для Росії, ніж якісь тарифи. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній, говорячи про те, чому американський президент тисне тільки на Україну, а не на Москву.

На думку Загороднього, Трамп лупить по "осі зла", по Китаю та Ірану.

"Зрозумійте логіку американців і причини, чому вони так бігають навколо Росії. Страшний сон американців - це розпад Росії. Вони завжди займалися порятунком Росії, але хороша новина в тому, що Радянський Союз вони так і не врятували. А СРСР був більш потужною країною, ніж нинішня РФ. США виходять із логіки війни з Китаєм. Вони хочуть, щоб Росія їх підтримала в цій війні або хоча б зберігала нейтралітет", - каже Загородній.

Однак, на думку експерта, ще страшніший сон для американців - це спільний кордон із Китаєм по Беринговій протоці.

"Адже все йде до того, що Китай з'явиться в Арктиці. Зараз Китай відокремлює від Штатів Тихий океан, а буде відокремлювати всього лише Берингова протока. І до того ж з боку Аляски, у якої немає сухопутних шляхів з іншими штатами США. Тиск на Канаду - це теж частина ігор і війни з Китаєм. Як захищати Аляску, якщо немає сухопутного шляху сполучення - він іде через Канаду. Плюс Канада - це резерв мінеральних ресурсів для війни з Китаєм", - каже Загородній.

За його словами, США прийдуть до розуміння того, що Росію неможливо відірвати від Китаю, і до здорової думки про те, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити Росію.

"По-іншому не вийде. Росія - слабка ланка. Війну вона зупинити не може з багатьох причин, ціна на нафту падає, Китай не дозволить вирвати Росію з китайських обіймів. Як кажуть китайці Росії: "Ми з вами навік". Але вони не уточнюють, що дружити з Росією можна і частинами. Навіщо Китаю Москва, щоб качати нафту в Сибіру? Бо Китай цілком може зрозуміти, що Росія йому не потрібна, адже вона загрожує Європі - партнеру Китаю по бізнесу. Нафту, ліс і все інше можна вивозити з Росії без Москви. Так, Китай може підтримати волелюбний народ Бурятії чи Алтайського краю, чи Туви", - каже експерт.

На його думку, Росія зараз під потрійним ударом: обвал цін на нафту, Китай, якому не потрібна така Росія, Туреччина, у якої свої побажання з приводу "тюркського світу", який тягнеться до Тихого океану, адже якути - це ж теж "тюркський світ".

"А плюс ще Україна, якій сам Бог велів розвалити Росію, це правильна мрія українців. У такій конфігурації нічого не клеїться, як би хто не намагався шантажувати Україну. Якби на Росію не тиснули, то росіяни б так не нервували, а спокійно б говорили, що ніякого перемир'я не буде. Але Росія нервує, оскільки тиск таки є. Наголошую, політика захисту інтересів США автоматично б'є по Росії", - заявив Загородній.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

https://glavred.info/interview/cena-na-neft-mozhet-upast-do-nulya-i-nizhe-ekonomike-rf-grozit-infarkt-v-2025-godu-zagorodniy-10658708.html Відео:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив про готовність Кремля укласти угоду зі США щодо України. За його словами, зараз сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей.

The Wall Street Journal пише про те, що після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він усе ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок.

Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін буде ускладнювати досягнення миру.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог та експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

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