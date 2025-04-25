Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США зрозуміють, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити РФ - експерт

Віталій Кірсанов
25 квітня 2025, 13:17
164
На думку Тараса Загороднього, найстрашніший сон для американців - це спільний кордон із Китаєм по Беринговій протоці.
Росія не може зупинити війну, вважає експерт
Росія не може зупинити війну, вважає експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Що сказав Тарас Загородній:

  • Трамп лупить по "осі зла", по Китаю та Ірану
  • Війну Росія зупинити не може з багатьох причин

Президент США Дондаьд Трамп не зняв жодної санкції з Росії, дозвіл бити ATACMS по території РФ не скасовано, застосування західної зброї триває. А запущений процес зниження цін на нафту ще гірший для Росії, ніж якісь тарифи. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній, говорячи про те, чому американський президент тисне тільки на Україну, а не на Москву.

На думку Загороднього, Трамп лупить по "осі зла", по Китаю та Ірану.

"Зрозумійте логіку американців і причини, чому вони так бігають навколо Росії. Страшний сон американців - це розпад Росії. Вони завжди займалися порятунком Росії, але хороша новина в тому, що Радянський Союз вони так і не врятували. А СРСР був більш потужною країною, ніж нинішня РФ. США виходять із логіки війни з Китаєм. Вони хочуть, щоб Росія їх підтримала в цій війні або хоча б зберігала нейтралітет", - каже Загородній.

Однак, на думку експерта, ще страшніший сон для американців - це спільний кордон із Китаєм по Беринговій протоці.

"Адже все йде до того, що Китай з'явиться в Арктиці. Зараз Китай відокремлює від Штатів Тихий океан, а буде відокремлювати всього лише Берингова протока. І до того ж з боку Аляски, у якої немає сухопутних шляхів з іншими штатами США. Тиск на Канаду - це теж частина ігор і війни з Китаєм. Як захищати Аляску, якщо немає сухопутного шляху сполучення - він іде через Канаду. Плюс Канада - це резерв мінеральних ресурсів для війни з Китаєм", - каже Загородній.

За його словами, США прийдуть до розуміння того, що Росію неможливо відірвати від Китаю, і до здорової думки про те, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити Росію.

"По-іншому не вийде. Росія - слабка ланка. Війну вона зупинити не може з багатьох причин, ціна на нафту падає, Китай не дозволить вирвати Росію з китайських обіймів. Як кажуть китайці Росії: "Ми з вами навік". Але вони не уточнюють, що дружити з Росією можна і частинами. Навіщо Китаю Москва, щоб качати нафту в Сибіру? Бо Китай цілком може зрозуміти, що Росія йому не потрібна, адже вона загрожує Європі - партнеру Китаю по бізнесу. Нафту, ліс і все інше можна вивозити з Росії без Москви. Так, Китай може підтримати волелюбний народ Бурятії чи Алтайського краю, чи Туви", - каже експерт.

На його думку, Росія зараз під потрійним ударом: обвал цін на нафту, Китай, якому не потрібна така Росія, Туреччина, у якої свої побажання з приводу "тюркського світу", який тягнеться до Тихого океану, адже якути - це ж теж "тюркський світ".

"А плюс ще Україна, якій сам Бог велів розвалити Росію, це правильна мрія українців. У такій конфігурації нічого не клеїться, як би хто не намагався шантажувати Україну. Якби на Росію не тиснули, то росіяни б так не нервували, а спокійно б говорили, що ніякого перемир'я не буде. Але Росія нервує, оскільки тиск таки є. Наголошую, політика захисту інтересів США автоматично б'є по Росії", - заявив Загородній.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

https://glavred.info/interview/cena-na-neft-mozhet-upast-do-nulya-i-nizhe-ekonomike-rf-grozit-infarkt-v-2025-godu-zagorodniy-10658708.html Відео:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив про готовність Кремля укласти угоду зі США щодо України. За його словами, зараз сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей.

The Wall Street Journal пише про те, що після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він усе ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок.

Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін буде ускладнювати досягнення миру.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог та експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні санкції проти Росії Тарас Загородній новини України новини України та світу війна Росії та України
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    "Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

    "Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

    15:55Україна
    "Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

    "Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

    15:24Україна
    Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

    Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

    15:02Економіка
    Реклама

    Популярне

    Більше
    "Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

    "Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

    Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

    Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

    За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаря

    За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаря

    Тепер він по кишені усім: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

    Тепер він по кишені усім: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 квітня (оновлюється)

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 квітня (оновлюється)

    Останні новини

    15:59

    Сигарети рекордно дорожчають: чому ціна вже "перевалила" за 120 гривень

    15:55

    "Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

    15:46

    Бур'яни у дворі зникнуть за ніч, якщо обприскати їх одним кухонним засобом

    15:40

    Як перестати прокидатись вночі: жінка поділилась давньоєгипетським методом

    15:24

    "Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

    Ціна на нафту може впасти до нуля і нижче, економіці РФ загрожує інфаркт у 2025 році – ЗагороднійЦіна на нафту може впасти до нуля і нижче, економіці РФ загрожує інфаркт у 2025 році – Загородній
    15:12

    Жодного сліду не залишиться: 7 кроків, щоб прибрати запах сечі з килимаВідео

    15:05

    Світла субота: як треба готуватися поминати померлих 26 квітня

    15:02

    Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

    14:55

    Чи захопили окупанти "панівні висоти" у Часовому Яру: важлива заява ЗСУ

    Реклама
    14:12

    Для чого потрібен вазелін: 12 способів його застосування, які здивують

    14:09

    Україна без НАТО, але в ЄС: що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі

    14:06

    У Брянську підірвали провідного російського конструктора – що відомо

    13:54

    Як народжується сталь: у новому випуску "Світ навиворіт" покажуть роботу металургійного велета України — заводу "Запоріжсталь"

    13:49

    Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму

    13:36

    Найкращі універсали з пробігом: експерти назвали 10 моделей, які варті уваги

    13:28

    РФ вийшла на новий рівень виготовлення Іскандерів: деталі від Defense Express

    13:17

    США зрозуміють, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити РФ - експерт

    12:58

    Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

    12:36

    Чи варто позбуватися валюти: прогноз, що буде з доларом, гривнею і євро

    12:32

    Російська ППО "постаралася": у Криму приліт в будинок заступника голови ЧечніВідео

    Реклама
    12:25

    Вибухом відкинуло на кілька метрів: під Москвою підірвали топ-генерала Генштабу РФВідео

    12:16

    Гроші у небезпеці: українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк

    12:13

    Вагітна СолоХа потрапила до лікарні після висловлювань Цимбалюка про неї - деталі

    12:03

    Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

    11:45

    Більше 8 тисяч гривень: коли українцям чекати підвищення мінімальної зарплати

    11:35

    Україна підготувала 5 вимог до мирного плану США - The Telegraph

    11:30

    Вихід США з мирних переговорів: Загородній оцінив наслідки для УкраїниВідео

    11:20

    Навіщо класти губку в морозилку: простий трюк усуне величезну проблемуВідео

    11:01

    Ні Україні, ні РФ не дістанеться: чи зможуть США взяти ЗАЕС під свій контроль

    10:55

    "Можна знайти кращих": експерт сказав, хто може замінити США на переговорахВідео

    10:37

    НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку: приблизні терміни

    10:36

    Китайський гороскоп на завтра 26 квітня: Тиграм - скорбота, Півням - розчарування

    10:35

    Дрони атакували аеродроми РФ в окупованому Криму: що відомо

    10:24

    Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

    10:21

    Від 500 до 1000 гривень: хто із пенсіонерів отримає хороші надбавки до пенсії

    10:07

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 квітня (оновлюється)

    10:00

    Відомий продюсер розповів про нестерпну поведінку Наталії Могилевської

    09:50

    Секрет про який мовчали - розкрито: який був реальний курс долара в СРСРВідео

    09:41

    Карта Deep State онлайн за 25 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    09:37

    Маргарин – корисний чи шкідливий: з чого його роблять і як не нашкодити здоров’юВідео

    Реклама
    09:32

    У РФ заявили про готовність укласти угоду зі США щодо України, але є нюанс

    09:27

    Україна запропонувала провести саміт у Римі під час похорону Франциска - ЗМІ

    09:25

    Гороскоп на завтра 26 квітня: Ракам - радісна новина, Стрільцям - шалені веселощі

    09:15

    "Це моя нова": путініст Лепс прийшов на концерт із 15-річною дівчиною

    09:00

    Бензин зі спиртом, долар по 49 та нові виплати: що зміниться з 1 травня в Україні

    08:38

    Трамп зрозумів головну перешкоду для мирної угоди щодо України - WSJ

    08:37

    РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви, багато постраждалихФото

    08:35

    Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

    08:10

    Два автори масового вбивства мирного українського населенняПогляд

    08:09

    Дизайнерка Катя Сільченко таємно вийшла заміж: хто став її чоловіком

    Новини України
    Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Привітання
    З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
    Рецепти
    НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Цікаве
    Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Великдень 2025
    Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти