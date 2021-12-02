COVID-штам Омікрон небезпечніший, ніж Дельта, Україні потрібно закрити авіасполучення - лікар

Україні слід закрити авіасполучення з усім світом через Омікрон, вважає Крамарєв / Фото Reuters

Новий COVID-штам Омікрон може виявитися заразнишим, ніж його попередник Дельта. Теоретично Омікрон здатний "обходити" вакцину і вражати навіть людей, які перехворіли на COVID-19.

Таку думку в інтерв'ю виданню Obozrevatеl озвучив доктор медичних наук, професор, завкафедрою дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця Сергій Крамарєв.

"Суто теоретично штам Омікрон може бути більш небезпечним, ніж Дельта-штам, тому що у нього мутацій в S-сегменті набагато більше. Якщо у Дельти дві, то у цього - понад 30. Він може бути і заразнишим, і – найголовніше – він може йти від антитіл, і поствакцинальних, і тих, що формуються після хвороби", - сказав Крамарєв.

Хто в групі ризику зараження Омікроном

Люди у віці 60 + і з захворюваннями типу цукрового діабету, з ожирінням, онкологічними захворюваннями і тощо.

Смертність в Україні може зрости

Крамарєв вважає, що через Омікрон смертність в Україні може зрости. За попередніми даними, цей штам коронавірусу не більш агресивний, ніж Дельта.

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"Але якщо почне хворіти більше людей, збільшиться і смертність. Це прямо пропорційні показники: чим більше хворіють, тим більше вмирають. Тому, звичайно, смертність може зрости не через агресивність штаму, а через те, що він заразніший і більше людей хворітимуть", - вважає лікар.

читайте такожЧи потрібно українцям панікувати через COVID-штам Омікрон: лікарка дала відповідьВін додав, що Україні слід закрити авіасполучення з усім світом або хоча б з африканським континентом.

"Деякі країни закрили повідомлення із зовнішнім світом, і це правильно. Посилення локдауну в Україні може знадобитися, якщо, не дай Бог, буде чергова хвиля захворюваності. А зараз, я вважаю, нам слід вчинити так само, як і ці країни – обмежити авіасполучення із зовнішнім світом, особливо з африканським континентом, щоби відтягнути завезення цього вірусу, щоби не було різкого підйому захворюваності", - зазначив Крамарєв.

Омікрон крокує світом

У середу, 1 грудня, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреесус заявив, що щонайменше 23 країни повідомили про наявність у них штаму коронавірусу Омікрон.

Згідно з інформацією телеканалу CNN, новий штам зафіксували в: Австралії – 7 випадків, Австрії, Бельгії, Чехії, Франції (Реюньйон), Саудівській Аравії – по одному випадку, Ботсвані – 19, Бразилії – 2, Канаді – 6, Данії – 4, Німеччині — 9, Гонконгу — 4, Ізраїлі — 4, Італії — 9, Японії — 2, Нідерландах — 16, Нігерії — 3, Норвегії — 2, Португалії — 13, Південній Африці — 7, Іспанії — 2, Швеції — 3, Великобританії – 22.

У ВООЗ вважають, що повна заборона на міжнародні поїздки не запобігатиме поширенню Омікрон-штаму коронавірусу.

Дивіться сюжет про те, коли Омікрон дістанеться України:

Як повідомляв Главред, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький завив, що новий штам Омікрон детально досліджували і з'ясували, що він здатний пробивати захист організму людини, створену двома дозами вакцини від коронавірусу. Тому знадобиться третя, бустерна доза вакцини.

Тим часом голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.