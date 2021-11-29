Ляшко розповів, що відомо про новий COVID-штам Омікрон і чи є він в Україні

Віктор Ляшко розповів про covid-штам Омікрон / УНІАН

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.

Вперше про появу цього штаму Всесвітня організація охорони здоров'я була повідомлена з Південної Африки 24 листопада 2021 року, зазначив Ляшко під час брифінuу.

"Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять або спростують, чи пов'язані зростання кількості випадків з новим штамом, тривають", - заявив глава МОЗ.

Також він зазначив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

читайте такожГоловний інфекціоніст США розкрив, що захистить від covid-штаму Омікрон"Ми відзначаємо зараз зростання числа госпіталізацій в Південно-Африканській республіці, але це може бути пов'язано зі збільшенням загального числа інфікованих людей, а не в результаті інфікування саме штамом Омікрон, - зазначив він.

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Перші випадки інфікування штамом Омікрон були зафіксовані у молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають більш низький перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "Омікроном" необхідний час - від декількох днів до декількох тижнів, додав він.

"На сьогоднішній день, штаму "Омікрон" не було виявлено на території України",- повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше, в суботу, 27 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".