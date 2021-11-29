Ляшко розповів, що відомо про новий COVID-штам Омікрон і чи є він в Україні

Глава МОЗ зазначив, що для аналізу повної картини з Омікроном знадобиться час.
Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.
Вперше про появу цього штаму Всесвітня організація охорони здоров'я була повідомлена з Південної Африки 24 листопада 2021 року, зазначив Ляшко під час брифінuу.
"Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять або спростують, чи пов'язані зростання кількості випадків з новим штамом, тривають", - заявив глава МОЗ.
Також він зазначив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.
читайте такожГоловний інфекціоніст США розкрив, що захистить від covid-штаму Омікрон"Ми відзначаємо зараз зростання числа госпіталізацій в Південно-Африканській республіці, але це може бути пов'язано зі збільшенням загального числа інфікованих людей, а не в результаті інфікування саме штамом Омікрон, - зазначив він.
Перші випадки інфікування штамом Омікрон були зафіксовані у молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають більш низький перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "Омікроном" необхідний час - від декількох днів до декількох тижнів, додав він.
"На сьогоднішній день, штаму "Омікрон" не було виявлено на території України",- повідомив міністр.
Нагадаємо, раніше, в суботу, 27 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.