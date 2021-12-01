Під загрозою кожна країна світу: лікар розповів про небезпеку штаму Омікрон

Через Омікрон медична система буде перевантажена / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється, що створює загрозу практично для кожної країни в світі. Таку думку озвучив радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.

За його словами, отримана інформація про штам Омікрон викликає занепокоєння. Фахівці не виключили, що два щеплення від коронавірусу не є достатнім бар'єром у запобіганні зараження даним видом хвороби, передає ТСН.

Жиравецький додав, що новий штам коронавірусу Омікрон вже детально досліджений. У ньому знайшли безліч мутацій, які не зустрічаються в інших штамах інфекції.

Виходячи з отриманої фахівцями інформації, вони допустили, що даний штам здатний пробивати захист організму людини, створену двома дозами вакцини від коронавірусу.

"Тому мова йде про третю, бустерну, дозу, яка, ймовірно, зупинить кількість важких випадків захворювання", – сказав Жиравецький.

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"Кожна країна зараз хвилюється про те, що медична система буде перевантажена навіть попри те, що дуже багато людей – вакциновані", – додав лікар.

Як повідомляв Главред, у МОЗ перерахували перші симптоми штаму коронавірусу Омікрон і розповіли, як уберегтися.

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