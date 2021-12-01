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Під загрозою кожна країна світу: лікар розповів про небезпеку штаму Омікрон

1 грудня 2021, 07:00

Омікрон вже детально дослідили. Вчені допустили, що він здатний пробивати захист організму людини, створений двома дозами вакцини від коронавірусу.

коронавірус
Через Омікрон медична система буде перевантажена / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється, що створює загрозу практично для кожної країни в світі. Таку думку озвучив радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.

За його словами, отримана інформація про штам Омікрон викликає занепокоєння. Фахівці не виключили, що два щеплення від коронавірусу не є достатнім бар'єром у запобіганні зараження даним видом хвороби, передає ТСН.

Жиравецький додав, що новий штам коронавірусу Омікрон вже детально досліджений. У ньому знайшли безліч мутацій, які не зустрічаються в інших штамах інфекції.

Виходячи з отриманої фахівцями інформації, вони допустили, що даний штам здатний пробивати захист організму людини, створену двома дозами вакцини від коронавірусу.

"Тому мова йде про третю, бустерну, дозу, яка, ймовірно, зупинить кількість важких випадків захворювання", – сказав Жиравецький.

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"Кожна країна зараз хвилюється про те, що медична система буде перевантажена навіть попри те, що дуже багато людей – вакциновані", – додав лікар.

Як повідомляв Главред, у МОЗ перерахували перші симптоми штаму коронавірусу Омікрон і розповіли, як уберегтися.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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