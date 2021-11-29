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COVID-показники в Україні різко впали: 5,8 тис. нових хворих за добу і 297 смертей

29 листопада 2021, 08:29
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Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Донецькій областях та у Києві.

коронавірус
Коронавірус в Україні побороли ще понад 10 тисяч осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 29 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 804 жителів країни. Зокрема, захворіли 530 дітей та 72 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 082 людини; летальних випадків - 297; одужали 10 477 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).

Скільки хворих коронавірусом в Україні по областях

  • м. Київ – 431 випадок;
  • Вінницька область – 373 випадки;
  • Волинська область – 303 випадки;
  • Дніпропетровська область – 473 випадки;
  • Донецька область – 457 випадків;
  • Житомирська область – 310 випадків;
  • Закарпатська область – 150 випадків;
  • Запорізька область – 334 випадки;
  • Івано-Франківська область – 146 випадків;
  • Київська область – 295 випадків;
  • Кіровоградська область – 145 випадків;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 203 випадки;
  • Миколаївська область – 401 випадок;
  • Одеська область – 303 випадки;
  • Полтавська область – 232 випадки;
  • Рівненська область – 109 випадків;
  • Сумська область – 58 випадків;
  • Тернопільська область – 158 випадків;
  • Харківська область – 235 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадки;
  • Хмельницька область – 122 випадки;
  • Черкаська область – 236 випадків;
  • Чернівецька область – 108 випадків;
  • Чернігівська область – 133 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 24 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 427 827 осіб;
  • одужали - 2 920 714 пацієнтів;
  • летальних випадків - 85 414;
  • проведено ПЛР-тестувань - 15 832 613.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Новий штам коронавірусу Омікрон

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

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