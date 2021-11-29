COVID-показники в Україні різко впали: 5,8 тис. нових хворих за добу і 297 смертей

Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Донецькій областях та у Києві.
Станом на ранок понеділка, 29 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 804 жителів країни. Зокрема, захворіли 530 дітей та 72 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 082 людини; летальних випадків - 297; одужали 10 477 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).
Скільки хворих коронавірусом в Україні по областях
- м. Київ – 431 випадок;
- Вінницька область – 373 випадки;
- Волинська область – 303 випадки;
- Дніпропетровська область – 473 випадки;
- Донецька область – 457 випадків;
- Житомирська область – 310 випадків;
- Закарпатська область – 150 випадків;
- Запорізька область – 334 випадки;
- Івано-Франківська область – 146 випадків;
- Київська область – 295 випадків;
- Кіровоградська область – 145 випадків;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 203 випадки;
- Миколаївська область – 401 випадок;
- Одеська область – 303 випадки;
- Полтавська область – 232 випадки;
- Рівненська область – 109 випадків;
- Сумська область – 58 випадків;
- Тернопільська область – 158 випадків;
- Харківська область – 235 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 122 випадки;
- Черкаська область – 236 випадків;
- Чернівецька область – 108 випадків;
- Чернігівська область – 133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 427 827 осіб;
- одужали - 2 920 714 пацієнтів;
- летальних випадків - 85 414;
- проведено ПЛР-тестувань - 15 832 613.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Новий штам коронавірусу Омікрон
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
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