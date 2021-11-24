Коронавірус 24 листопада: одужали вдвічі більше українців, ніж захворіли

C коронавірусом до лікарень госпіталізували ще понад чотири тисячі українців / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 24 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 325 жителів країни. Зокрема, захворіли 1183 дитини і 287 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4077 осіб; летальних випадків - 595; одужали 29 044 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) та Хмельницькій (808) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1743 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 581 випадок;

Дніпропетровська область – 674 випадки;

Донецька область – 948 випадків;

Житомирська область – 341 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 906 випадків;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 795 випадків;

Кіровоградська область – 162 випадки;

Луганська область – 336 випадків;

Львівська область – 511 випадків;

Миколаївська область – 556 випадків;

Одеська область – 491 випадок;

Полтавська область – 1060 випадків;

Рівненська область – 619 випадків;

Сумська область – 324 випадки;

Тернопільська область – 275 випадків;

Харківська область – 562 випадки;

Херсонська область – 223 випадки;

Хмельницька область – 808 випадків;

Черкаська область – 518 випадків;

Чернівецька область – 173 випадки;

Чернігівська область – 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 24 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine/2285

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 367 461 особа;

одужали - 2 825 641 пацієнт;

летальних випадків - 82 913;

проведено ПЛР-тестів - 15 648 456.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Реклама

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна ктлькість за майже два роки пандемії.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількітсть померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Читайте також: