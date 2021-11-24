Коронавірус 24 листопада: одужали вдвічі більше українців, ніж захворіли

За минулу добу COVID-19 виявили у 14 325 жителів країни. При цьому одужали 29 044 людини, повідомили у МОЗ. Найбільше нових заражених у Києві.
Станом на ранок середи, 24 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 325 жителів країни. Зокрема, захворіли 1183 дитини і 287 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4077 осіб; летальних випадків - 595; одужали 29 044 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) та Хмельницькій (808) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 1743 випадки;
- Вінницька область – 659 випадків;
- Волинська область – 581 випадок;
- Дніпропетровська область – 674 випадки;
- Донецька область – 948 випадків;
- Житомирська область – 341 випадок;
- Закарпатська область – 403 випадки;
- Запорізька область – 906 випадків;
- Івано-Франківська область – 525 випадків;
- Київська область – 795 випадків;
- Кіровоградська область – 162 випадки;
- Луганська область – 336 випадків;
- Львівська область – 511 випадків;
- Миколаївська область – 556 випадків;
- Одеська область – 491 випадок;
- Полтавська область – 1060 випадків;
- Рівненська область – 619 випадків;
- Сумська область – 324 випадки;
- Тернопільська область – 275 випадків;
- Харківська область – 562 випадки;
- Херсонська область – 223 випадки;
- Хмельницька область – 808 випадків;
- Черкаська область – 518 випадків;
- Чернівецька область – 173 випадки;
- Чернігівська область – 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 367 461 особа;
- одужали - 2 825 641 пацієнт;
- летальних випадків - 82 913;
- проведено ПЛР-тестів - 15 648 456.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна ктлькість за майже два роки пандемії.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількітсть померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
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