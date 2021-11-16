За добу в Україні зафіксовано новий антирекорд смертності від COVID-19

Коронавірус в Україні вбив ще 838 пацентів / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 308 жителів країни. Зокрема, захворіли 1168 дітей і 327 медпрацівників. Крім того, зафіксовано новий антирекорд смертності за весь час пандемії.

За минулі 24 години були госпіталізовані 2 264 людини; летальних випадків - 838 (такої кількості жертв хвороби за добу ще не було); одужали 21 914 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (1635), Одеській (1549), Запорізькій (1084), Полтавській (1000) областях та м. Київ (1481).

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 1481 випадок;

Вінницька область - 619 випадків;

Волинська область - 627 випадків;

Дніпропетровська область - 1635 випадків;

Донецька область - 736 випадків;

Житомирська область - 301 випадок;

Закарпатська область - 379 випадків;

Запорізька область - 1084 випадки;

Івано-Франківська область - 325 випадків;

Київська область - 754 випадки;

Кіровоградська область - 127 випадків;

Луганська область - 337 випадків;

Львівська область - 770 випадків;

Миколаївська область - 842 випадки;

Одеська область - 1549 випадків;

Полтавська область - 1000 випадків;

Рівненська область - 653 випадки;

Сумська область - 387 випадків;

Тернопільська область - 280 випадків;

Харківська область - 547 випадків;

Херсонська область - 153 випадки;

Хмельницька область - 387 випадків;

Черкаська область - 762 випадки;

Чернівецька область - 247 випадків;

Чернігівська область - 326 випадків.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 16 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 244 749 осіб;

одужали - 2 664 373 пацієнта;

летальних випадків - 77 985;

проведено ПЛР-тестів - 15 292 648.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021 року, в Україні зафіксували 833 летальних випадки - це був новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії.

Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Києві послаблять, щойно динаміка захворюваності на коронавірус в Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це рано, оскільки кількість хворих в останні дні в столиці зростає, заявив столичний мер Віталій Кличко.

Коли закінчиться карантин

У 18 областях України діє жорсткий карантин. У трьох регіонах коронавірусні показники почали істотно поліпшуватися. За даними МОЗ, рівень епідопасності знижується, а це означає, що деякі області незабаром можуть вийти з "червоної зони". Першими "щасливчиками", що вийдуть з локдауну, можуть стати Луганська, Волинська та Херсонська області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дві області України найближчим часом можуть вийти з червоної зони карантину. Це Херсонщина і Луганщина.

У київських школах через "червону" зону продовжили дистанційне навчання. У КМДА заявили, що школярі Києва зможуть повернутися за парти лише після спаду захворюваності на COVID-19 серед дітей.

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