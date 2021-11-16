За добу в Україні зафіксовано новий антирекорд смертності від COVID-19

За минулу добу зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби за добу ще не було. Всього померли від коронавірусу майже 78 тисяч українців.
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 308 жителів країни. Зокрема, захворіли 1168 дітей і 327 медпрацівників. Крім того, зафіксовано новий антирекорд смертності за весь час пандемії.
За минулі 24 години були госпіталізовані 2 264 людини; летальних випадків - 838 (такої кількості жертв хвороби за добу ще не було); одужали 21 914 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (1635), Одеській (1549), Запорізькій (1084), Полтавській (1000) областях та м. Київ (1481).
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1481 випадок;
- Вінницька область - 619 випадків;
- Волинська область - 627 випадків;
- Дніпропетровська область - 1635 випадків;
- Донецька область - 736 випадків;
- Житомирська область - 301 випадок;
- Закарпатська область - 379 випадків;
- Запорізька область - 1084 випадки;
- Івано-Франківська область - 325 випадків;
- Київська область - 754 випадки;
- Кіровоградська область - 127 випадків;
- Луганська область - 337 випадків;
- Львівська область - 770 випадків;
- Миколаївська область - 842 випадки;
- Одеська область - 1549 випадків;
- Полтавська область - 1000 випадків;
- Рівненська область - 653 випадки;
- Сумська область - 387 випадків;
- Тернопільська область - 280 випадків;
- Харківська область - 547 випадків;
- Херсонська область - 153 випадки;
- Хмельницька область - 387 випадків;
- Черкаська область - 762 випадки;
- Чернівецька область - 247 випадків;
- Чернігівська область - 326 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 244 749 осіб;
- одужали - 2 664 373 пацієнта;
- летальних випадків - 77 985;
- проведено ПЛР-тестів - 15 292 648.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021 року, в Україні зафіксували 833 летальних випадки - це був новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії.
Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
Столиця України раніше два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Карантин в Києві послаблять, щойно динаміка захворюваності на коронавірус в Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це рано, оскільки кількість хворих в останні дні в столиці зростає, заявив столичний мер Віталій Кличко.
Коли закінчиться карантин
У 18 областях України діє жорсткий карантин. У трьох регіонах коронавірусні показники почали істотно поліпшуватися. За даними МОЗ, рівень епідопасності знижується, а це означає, що деякі області незабаром можуть вийти з "червоної зони". Першими "щасливчиками", що вийдуть з локдауну, можуть стати Луганська, Волинська та Херсонська області.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дві області України найближчим часом можуть вийти з червоної зони карантину. Це Херсонщина і Луганщина.
У київських школах через "червону" зону продовжили дистанційне навчання. У КМДА заявили, що школярі Києва зможуть повернутися за парти лише після спаду захворюваності на COVID-19 серед дітей.
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