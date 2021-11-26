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Накриє, як шторм: лікар спрогнозував новий спалах COVID-19 після нового року

26 листопада 2021, 08:05
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До коронавірусу в січні-лютому 2022 року також приєднається і грип.

коронавірус
Коронавірус атакує Україну з новою силою в січні-лютому 2022 / Фото Reuters

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук.

Як розповів медик в інтерв'ю УНН, саме в зимовий період людський організм стає вразливим до вірусних інфекцій. Хвороби, як "шторм", накривають велику кількість людей. Крім того, новим зараженням в майбутньому також сприятимуть можливі послаблення карантину, на які піде влада.

Гайдук зазначив, що сприяти поширенню коронавірусної інфекції буде і занадто низьке охоплення населення щепленнями.

"Люди з недостатнім титром антитіл почнуть хворіти, адже COVID-19 нікуди не подівся", – сказав лікар.

Крім того, він не виключив, що до коронавірусу в січні-лютому також приєднається і грип.

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"Люди менше знаходяться на свіжому повітрі, а більше – в замкнутому просторі з пересушеним повітрям. Будь-яка епідемія в цей час набирає своїх обертів", – пояснив фахівець.

"Це як шторм, і все разом, на жаль, сприяє великій смертності", - резюмував Ігор Гайдук.

Як повідомляв Главред, у Рівненській області у Вараській багатопрофільній лікарні пацієнту старше 60 років ампутували ноги через ускладнення від COVID-19.

Які ще ускладнення може викликати коронавірус, дивіться в сюжеті:

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 25 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 943 жителів країни. З початку пандемії в Україні зафиковано майже чотири мільйони випадків заражень і 83,5 тис. жертв.

Тим часом вчені Великої Британії після проведення дослідження попередили про появу нового штаму коронавірусу, який може бути небезпечніший за всі відомі штами, включаючи Дельту. Мутовану версію вірусу виявили в Ботсвані.

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