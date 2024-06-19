Що буде в українців зі світлом восени та взимку-2024: у Міненерго дали прогноз

Уникнути відключень електрики в осінньо-зимовий період 2024/2025 років буде важко через значні пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
За її словами, Україна активно готується до зими і докладає максимум зусиль, щоб узимку відключення електроенергії були найкоротшими.
"Сказати, що їх не буде - зараз дуже важко, тому що надзвичайно сильні були пошкодження. Уникнути відключень можливо нам і не вдасться, але ми робимо все можливе для того, щоб зробити їх максимально непомітними", - наголосила Гринчук.
Як каже чиновниця, вживаються заходи щодо зміцнення енергетичної системи та забезпечення стабільного постачання електроенергії. Зокрема, проводяться ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах, а також модернізація обладнання для підвищення його надійності та ефективності.
Відключення світла в Україні - прогнози
Як повідомляв Главред, Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновано, 27% великих теплових електростанцій залишаються в робочому стані, 73% зруйновано або пошкоджено і сьогодні не працюють, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Також із 24 червня з доступної електрики в Україні відніматимуть обсяг, який необхідний для роботи критичної інфраструктури. І тільки після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями, тож графіки відключення електроенергії мають стати справедливими.
Крім цього, в Україні скоротять тривалість стабілізаційних відключень. Кабмін планує значно скоротити перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням, які не підлягають відключенню від електромережі, сказав радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.
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