Ліміти світла розподілятимуть інакше з 24 червня: що сталося

Із 24 червня з доступної електроенергії відніматимуть обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі, заявив радник міністра енергетики.

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Світло розподілятимуть по-новому з 24 червня - що зміниться/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

З 24 червня 2024 року з доступної електрики в Україні відніматимуть обсяг, який необхідний для роботи критичної інфраструктури. І лише після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями. Про це Юрій Бойко - радник прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з питань енергетики - розповів в ефірі порталу "Київ24".

За словами урядовця, днями було виведено з ремонту один із блоків на АЕС - що й дало змогу додати енергосистемі 1000 мегаватів та уникнути масових відключень електрики на минулих вихідних.

Зокрема, він розповів і про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла в областях.

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"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі, і вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитися ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахуванням критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус має вирівнятися", - пояснив Бойко.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також прогнозувалося, що в липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин поспіль. Причому цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення у 2022 році Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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