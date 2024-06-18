ЗСУ ​'перегорнули цю сторінку'​: Зеленський про провальний наступ РФ на Харківщині

Знищення поблизу кордону позицій та пускових установок російських окупантів справді має значення, заявив президент.

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Президент оцінив зрив наступу росіян на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Наступ Росії на Харківщині став черговою помилкою для російського лідера Володимира Путіна. Завдяки мужності українських захисників вдалося "перегорнути цю сторінку війни". Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою. Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині. Саме українська сміливість та стійкість визначають ситуацію – те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив важливість міжнародної підтримки та дозволу бити по території РФ західною зброєю. Президент зазначив, що рішучість світу відкриває нові перспективи для України. Зокрема, він згадав про знищення російських позицій та пускових установок поблизу кордону, що має значний вплив на безпеку регіону.

відео дня

"Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту я хочу подякувати всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам... Дякую вам! І всім, хто з вами. Хто допомагає, хто підтримує, хто лікує після поранень, волонтерить. Хто рекрутує й тренує солдатів. Дякую! Разом українці змінюють історію на свою користь", - зазначив президент.

Україна готується до другого саміту миру

За його словами, уряд продовжив займатися підготовкою до наступних міжнародних кроків, зокрема щодо самітів миру. Глава держави провів нараду з міжнародниками щодо залучення нових учасників до роботи над Формулою миру та формування груп для відновлення безпеки.

"Так само, як і перший Саміт миру, що відбувся у Швейцарії, групи мають стати максимально інклюзивними – щоб різні країни та лідери могли проявити себе. І, звичайно, продовжуємо працювати над підтримкою комюніке першого Саміту", - додав Зеленський.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбувся перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. На саміті обговорили три питання формули Зеленського - ядерну, гуманітарну та продовольчу безпеку. Перед зустріччю країна-агресор Росія планувала зірвати "саміт миру".

Наступ РФ - останні новини з фронту

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади повідомили, що росіяни підготували угруповання до 10 тисяч осіб для наступу на кордони Луганської області. Військові стверджують, що окупанти наступають танковими полками, залучили артилерію та додаткові загони приватних військових компаній.

Також російські окупанти, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. Це створює загрозу для основного шляху постачання ЗСУ на сході.

Як повідомляв Главред, незважаючи на напружену ситуацію та постійні штурми, ЗСУ проводять успішні контратаки на Харківщині. Українським військовим вдалося покращити тактичне положення і просунутися в районі села Глибоке, на північ від Харкова. Водночасс ЗСУ вдалося перебити логістичні шляхи окупантів, зокрема в Липцях де ворог вже не може застосовувати бронетехніку.

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