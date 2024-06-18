Літаки Mirage потрібні ЗСУ для двох завдань, але є ще одне: висновки експерта

Франція поки що не розкриває нових подробиць про передачу Україні винищувачів Mirage 2000.

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Поки не повідомляється, скільки таких Mirage Україна отримає / ВПС Франції

Французькі винищувачі Mirage потрібні українським військовим лише для двох завдань. Однак авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап розповів ще й про третій "теоретичний" спосіб їхнього застосування.

В інтерв'ю Главреду Криволап зауважив, що ці літаки - носії Storm Shadow/SCALP-EG, які ЗСУ вже використовують. Крім того, це ще й хороший засіб боротьби з крилатими ракетами противника.

"Таким чином, Mirage нам потрібен максимум для двох завдань: як носій Storm Shadow/SCALP-EG для нанесення ударів із глибини української території та для того, щоб ганятися за крилатими ракетами і БПЛА Shahed", - сказав він.

Літак може стати в пригоді і для третього завдання, але воно, скоріше, теоретичне, зауважив експерт.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, чому затягнулися поставки винищувачів F-16:

Якщо Україні передадуть 12 Mirage і ракети Meteor дальністю 200 км, але в комплекті до вже переданого Saab 340AEW, то Повітряні сили зможуть завдавати ударів по окупантах з великої дальності.

"Ракета Meteor, на мій погляд, сьогодні найкраща у світі в класі повітря-повітря. Тому що на відміну від усіх інших ракет, у неї не пороховий, а повітряно-реактивний двигун. Це дає змогу ракеті тримати швидкість вищу, ніж у решти, на всій ділянці польоту, і літати дуже далеко", - пояснив експерт.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Франція передає Mirage Україні - головне

6 червня стало відомо, що Україна отримає в рамках чергового пакета допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5. Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Пізніше Макрон наголосив, що поки що не розкриватиме нових подробиць про передачу Україні винищувачів Mirage 2000, зокрема кількість літаків, які країна планує поставити.

"Ми домовилися про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на нашій території", - розповів він.

Навчання українських пілотів і механіків здійснюватиметься на французькій території.

Журналісти La Tribune пишуть, що на балансі ВПС Франції 26 "Міражів", і щоб зберегти ескадрон (20 винищувачів) Париж може віддати Києву лише 6 літаків. Цього замало, щоб допомогти українцям.

Літаки Mirage / Інфографіка: Главред

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