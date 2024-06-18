В Україні можуть ще раз знизити мобілізаційний вік: нардеп здивував заявою

Загиблих, поранених і тих військовослужбовців, які понад два роки воюють потрібно замінити, зазначив нардеп Роман Лозинський.

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Нардеп Лозинський не виключає зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років / Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Мобілізаційний вік в Україні надто пізно зменшили до 25 років. Якщо триватиме війна, ймовірно, це була не остання зміна віку призову на службу. Про це заявив народний депутат України від партії "Голос" Роман Лозинський в інтерв'ю "Liga".

"Ми говоримо про третій рік повномасштабної війни. Ми говоримо про те, що тих, хто загинув, хто отримав поранення, хтось має замінити. Тим, хто понад два роки виконують завдання на лінії фронту, треба дати можливість відпочити. Чи може в суспільстві мати підтримку теза про те, що треба зменшувати призовний вік? Я думаю, що це питання риторичне. І якщо спитати, чи хтось сказав би, що хотів би це зробити… Ніхто б не сказав "так, давайте", - зазначив Лозинський.

За його словами, в умовах, в яких Україна вимушена боротися з російською агресією, зниження призовного віку для участі у бойових діях не варто виключати.

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"Якщо ми говоримо про те, що ми продовжуємо боротьбу за власне існування… Так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях. І те, що зараз зменшили вік з 27 до 25 років, на превеликий жаль ми маємо дивитися реально. І за умови, що залишатиметься така лінія фронту, що триватиме війна, не виключено, що це – не остання зміна щодо віку для мобілізації", - додав Лозинський.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Лозинський Роман? Лозинський Роман Михайлович (нар. 20 січня 1994, Львів, Україна) — український політик та громадський діяч, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова підкомітету з питань деколонізації. Член парламентської асамблеї Євронест. Екс-член партії "Голос". Екс-голова Української галицької партії. Військовослужбовець, старший матрос Сил спеціальних операцій Збройних сил України, пише "Вікіпедія".

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, лише 34% респондентів "скоріше або повністю" підтримують закон про мобілізацію, згідно з соціологічним дослідженням від КМІС, проведеним з 26 травня по 1 червня 2024 року. 20% українців швидше не погоджуються, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

Також у ВР зареєстрували законопроєкт 11331 про "економічне бронювання" військовозобов'язаних. Закон передбачає можливість підприємствам сплачувати підвищений військовий збір для збереження важкозамінних спеціалістів.

Крім цього, мобільний додаток "Резерв+" отримав оновлення і тепер в ньому доступний електронний військово-обліковий документ, повідомила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Чорногоренко. В додатку також є QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

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