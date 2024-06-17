В Україні зменшаться відключення світла: списки 'недоторканних' споживачів скоротять

Процес оптимізації переліку споживачів знаходиться на завершальному етап, незабаром уряд ухвалить рішення, повідомив Юрій Бойко.

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Тривалість відключень електроенергії зменшиться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні зменшиться тривалість стабілізаційних відключень. Кабмін планує значно скоротити перелік споживачів, які мають гарантоване електрозабезпечення і не підлягають відключенню від електромережі. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії", - розповів посадовець.

За словами Бойка, це дозволить розширити коло споживачів, які підпадають під графіки відключень, та знизити час їх тривалості. Він зазначив, що робота з оптимізації підходить до завершення, незабором уряд ухвалить рішення.

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"Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра", - наголосив Бойко.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вимкнення світла в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Росія знищила половину електрогенеруючих потужностей України з кінця березня, атакуючи енергетичні об'єкти. З настанням зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електроенергії та опалення, повідомляє BBC.

Нагадаємо, взимку в Україні світло можуть вмикати лише на 2-3 години на добу. Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у такому випадку можуть вводити графіки відключення світла на 6-7 годин.

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