Черги до ТЦК скоротяться: в Україні запрацює довгоочікувана новація

Все ж окремій категорії військовозобовʼязаних доведеться проходити повторну процедуру у ВЛК.

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Кому треба пройти ВЛК? Читайте на Главреді / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Військовозобовʼязаним, щоб оновити облікові дані, не доведеться стояти у чергах до ТЦК. З 18 травня, обіцяють представники влади, запрацює е-кабінет, де цю дію можна буде пройти без фізичної присутності у центрах комплектування.

Як розповів в інтерʼю NV нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський, електронний кабінет запрацює з моменту набрання чинності закону про мобілізацію.

"Електронний кабінет, як нас запевняла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на останньому засіданні комітету, запрацює якраз з дня набрання чинності законом, тобто з 18 травня. І тоді кожен зможе дистанційно оновити свої персональні військово-облікові дані", - сказав Веніславський.

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Однак існує виняток - ВЛК для "обмежено придатних" або громадян, які давно її не проходили.

"А цей термін ("обмежено придатні", - Главред), я хочу нагадати, ми скасували, і є зараз або придатні, або непридатні. Таким громадянам необхідно буде з’явитися фізично до ТЦК", - нагадав депутат.

Для повторного проходження ВЛК дають час до лютого 2025 року.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, яки набуде чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" та "непридатних".

Тим часом МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка: Главред

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