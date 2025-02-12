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"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

Руслана Заклінська
12 лютого 2025, 23:46
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Трамп вкотре наголосив, що і президент України Володимир Зеленський, і лідер РФ Володимир Путін "хочуть миру".
'Ми на шляху до миру': Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним
Трамп та Путін можуть зустрітися на Близькому Сході / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, x.com/WhiteHouse

Головне:

  • Зустріч Трампа з Путіним може відбутися у Саудівській Аравії
  • Президент США вірить у припинення вогню в Україні "у не надто далекому майбутньому"
  • Трамп згоден з ідеєю про відмову України від членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним та висловив бажання особисто зустрітися з ним. Перша зустріч із Путіним може відбутися на Близькому Сході. Про це Трамп заявив під час брифінгу в Овальному кабінеті 12 лютого, пише Reuters.

За словами президента США, переговори Трампа з Путіним можуть відбутися у Саудівській Аравії. Також він зазначив, що до цієї зустрічі буде залучений саудівський принц.

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"У мене була дуже гарна розмова з президентом Зеленським. Мені здається, ми на шляху до миру. Президент Путін хоче миру, президент Зеленський хоче миру і я хочу миру", - сказав президент.

Крім цього, Трамп стверджує, що під час телефонної розмови Путін сказав йому, що хоче, аби "війна закінчилася і не повернулася до бойових дій через пів року".

"Я думаю, я можу сказати з великою впевненістю: він (Путін - Главред) хоче, щоб це закінчилося", - заявив американський лідер.

Президент США вірить, що припинення вогню в Україні можливе "у не надто далекому майбутньому". Водночас Трамп вважає, що членство України в НАТО є "непрактичним і малоймовірним", а всі землі Києву навряд чи вдасться повернути.

Попри це, Трамп заявив, що США і надалі надаватимуть допомогу Україні, "але ми хочемо, щоб вона була безпечною".

Лідер США заявив, що планує часто спілкуватися з Путіним по телефону і не бачить загроз у веденні прямого діалогу з РФ без участі президента України.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним і Зеленським - що відомо

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп заявив, що вона була "тривалою і продуктивною".

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що розмова тривала півтори години. Під час неї Путін запросив Трампа до Москви, а також нібито заявив про необхідність "усунення першопричин конфлікту".

Як повідомляв Главред, після цієї розмови Трамп поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський розповів, що вони обговорили можливості досягнення миру, технологічну співпрацю та нову угоду з безпеки й економіки.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, Трамп висловив намір зробити все для припинення війни, а Зеленський наголосив на необхідності справедливого миру. Українські й американські представники розпочнуть консультації в Мюнхені.

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