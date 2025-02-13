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Зеленський назвав страх Путіна: ЗМІ про деталі переговорів лідерів України та США

Олексій Тесля
13 лютого 2025, 22:34
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Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.
Зеленський назвав страх Путіна: ЗМІ про деталі переговорів лідерів України та США
Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Важливо:

  • Зеленський вважає, що Путін робить вигляд готовності до переговорів
  • Трамп говоритиме з Путіним, щоб "врятувати Україну"

Під час телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом, президент України Володимир Зеленський попередив про те, що диктатор Володимир Путін тільки робить вигляд готовності до "мирних переговорів".

Український лідер намагався донести Трампу сигнал про те, що в нього "є важелі впливу на Путіна", пише Axios із посиланням на чотири джерела, знайомі зі змістом розмови.

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Водночас джерела назвали розмову президентів України і США "позитивною" і стверджують, що вона тривала близько години - довше, ніж розмова Трампа з Путіним перед цим.

"Путін сказав вам, що хоче укласти угоду тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильні", - сказав український президент, пише видання.

У відповідь президент США зазначив, що Зеленський може мати рацію, але у нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно, і "ми скоро дізнаємося це", стверджують автори.

Крім того, Трамп сказав Зеленському, що розуміє його занепокоєння з приводу розмови з господарем Кремля, але наголосив, що "повинен поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", ідеться в матеріалі.

Також Трамп сказав Зеленському, що Путін хоче укласти угоду, і запитав, чи все ще Зеленський налаштований на її укладення, стверджують джерела Axios. Зеленський відповів, що все ще хоче угоди, але вважає, що Путін просто говорить Трампу те, що той хоче почути.

Наприкінці розмови Трамп дав Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо, а Зеленський пообіцяв подарувати Трампу чемпіонський пояс із боксу Олександра Усика, пише Axios.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це сталося після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет вважає, що повернення України до кордонів 2014 року не є реалістичним сценарієм. За словами американського міністра оборони, "гонитва за цією недосяжною метою лише продовжить війну і принесе більше страждань".

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України
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