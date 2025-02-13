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Шольц закликав ввести надзвичайний стан в Німеччині через Україну: що відомо

Юрій Берендій
13 лютого 2025, 21:42оновлено 13 лютого, 22:23
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Шольц пропонує оголосити надзвичайний стан в Німеччині через всі події, що відбулись за останні 24 години та через заяви Трампа щодо України.
Шольц закликав ввести надзвичайний стан в Німеччині через Україну: що відомо
Шольц просить ввести надзвичайний стан — причина / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до парламенту із закликом запровадити надзвичайний стан, що дозволить державі збільшити обсяг запозичень. Шольц обґрунтував своє звернення подіями останньої доби та заявами уряду США щодо України. Надзвичайний стан надасть можливість перевищити чинні боргові обмеження. Про це він заявив на пресконференції у четвер, 13 лютого.

Шольц зазначив, що президент США Дональд Трамп розпочав переговори з Володимиром Путіним щодо припинення російської агресії проти України. Майже одночасно міністр оборони США запропонував Україні поступитися частиною території та порушив питання про можливе введення військ. Він також окреслив чіткі очікування від європейських союзників щодо збереження успіху НАТО в його 75-річній миротворчій діяльності в Північноатлантичному регіоні.

"Це не стало для нас несподіванкою. Тим не менш, ці події і пропозиції вимагають від Європи чіткої, швидкої і рішучої позиції не коли-небудь, а зараз", - сказав канцлер Німеччини.

відео дня

Канцлер уточнив, що сам неодноразово проводив переговори з Путіним у минулому. Він наголосив на необхідності донести до Кремля позицію країн ЄС щодо справедливого миру в Україні та дотримання європейського порядку, заснованого на непорушності кордонів.

"Я також згоден з президентом США в тому, що війна Росії проти України повинна закінчитися якомога швидше. Смерті та кровопролиттю має бути покладено край. Ми це знаємо: Ніхто не прагне миру більше, ніж Україна", - сказав він.

Шольц наголосив, що перемога Росії або поразка України не принесе миру, а лише створить загрозу стабільності в Європі й за її межами.

Він підкреслив, що мир має бути довготривалим і гарантувати суверенітет України, тому будь-яка нав’язана угода не може бути прийнятною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до німецького парламенту з проханням запровадити надзвичайний стан у зв’язку з розмовою між Трампом і Путіним та заявами уряду США щодо України. Це дозволить державі залучати більше боргових ресурсів, ніж передбачено чинними обмеженнями.

"Бундестаг повинен якнайшвидше ухвалити резолюцію про визнання війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини та Європи надзвичайною ситуацією в розумінні статті 115(2) Основного закону. Це означає, що наша підтримка України, яка зараз важлива як ніколи, більше не буде здійснюватися за рахунок інших завдань, які наша держава має виконувати по відношенню до власних громадян", - заявив канцлер ФРН.

Крім того, Шольц закликав реформувати "боргове гальмо", виключивши з нього інвестиції в безпеку та оборону. Він також висловив намір активізувати дискусію в ЄС про необхідність інвестування в оборону та створення потужної європейської оборонної промисловості, наголосивши на важливості швидких і ефективних рішень.

Шольц підкреслив, що 24 лютого 2022 року ухвалив важливі стратегічні рішення для рішучої відповіді на переломний момент, спричинений агресією Росії. За його словами, зараз світ знову опинився в подібній критичній точці.

"Сьогодні ми мусимо зіткнутися з реальністю того, що дії та заяви адміністрації США означають для України, Європи та світу. Бездіяльність означала б поставити під загрозу безпеку нашої країни і нашого континенту, і я не дозволю цьому статися в цей критичний для нашої країни час", - резюмував канцлер.

Заяви Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що підтримка України триватиме, оскільки без цього Путін міг би вважати себе переможцем. Водночас він наголосив, що фінансування має бути обґрунтованим. Ці заяви він зробив 12 лютого на прес-конференції в Білому домі.

Також Трамп зазначив, що Україна, ймовірно, не зможе повернутися до кордонів 2014 року і для завершення війни їй, можливо, доведеться поступитися територіями. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті. The Washington Post цитує його відповідь на питання щодо відновлення довоєнних кордонів: він не вважає, що Україна зможе повернути всі свої території.

Помічник Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог поділяє цю думку. В ефірі Fox News він припустив, що переговори можуть передбачати територіальні поступки, однак США не обов’язково їх визнають.

Інші новини:

Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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