ЧАЕС залишилася без електрики: скільки протримається

ЧАЕС залишилася без електрики / newsinphoto.ru

Голова "Енергоатому" Петро Котін заявив, що підтримка достатньої холодної температури на Чорнобильської атомної електростанції після закінчення палива для дизель-генераторів і при відсутності електропостачання може здійснюватися тільки близько семи діб.

"Робота сховища передбачає форс-мажорні випадки. Тепер все залежатиме від температури навколишнього середовища. Зараз досить прохолодно, і в таких умовах охолодження може працювати близько семи діб без важких наслідків", - заявив Котін в інтерв'ю ЕП.

Також, за його словами, на даний момент палива вистачає на 10 діб. З яких - троє - для ядерних енергоблоків, і ще сім - додатково для ліквідації знеструмлення.

Котін уточнив, що дизель-генератори зараз працюють в нормальному режимі і знімають загрозу.

"Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб. Однак якщо в цей період знайти джерело живлення, то ситуація буде під контролем", – додав він.

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Чим загрожує знеструмлення ЧАЕС

В "Енергоатомі" пояснили, чим може загрожувати знеструмлення Чорнобильської АЕС.

Близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які знаходяться в сховищі відпрацьованого ядерного палива, потребують постійного охолодження. Охолоджувати їх можливо тільки при наявності електропостачання;

У разі, якщо не буде електрики, насоси не будуть виробляти охолодження. Через це зросте температура в басейнах витримки, виникне пар і радіоактивні речовини почнуть виходити в навколишнє середовище;

Радіоактивна хмара може рознести вітром в інші регіони України, а також в Білорусь, Росію, Європу;

Відключення електрики небезпечно ще й тим, що на об'єкті не буде працювати вентиляція, тому весь персонал може отримати небезпечну дозу випромінювання;

Через відсутність електрики в разі необхідності не спрацює система пожежогасіння, а ризик пожежі є, якщо в об'єкт потрапить снаряд.

На ЧАЕС включилися аварійні дизель-генератори

В "Укренерго" повідомили, що на майданчику включилися аварійні дизель-генератори, що забезпечують живлення систем, важливих для безпеки. При кращих умовах запасу дизельного палива на дизель-генераторах вистачить на 48 годин.

Водночас, зазначається, що знеструмлення ЧАЕС унеможливлює контроль параметрів ядерної та радіаційної безпеки на об'єктах підприємства.

Нагадаємо, вранці 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ. Те, що відбувається, вже прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

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