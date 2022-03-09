"Дуже небезпечна ситуація": МАГАТЕ втратило зв'язок з системами моніторингу на ЧАЕС

ЧАЕС / УНІАН

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ.

"Генеральний директор... зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена", - повідомляє Reuters з посиланням на МАГАТЕ, організацію по системі ООН.

Те, що відбувається вже прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

"МАГАТЕ несподівано втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. І тому зараз ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі, хто і чим там займається і чим це загрожує регіону. Дуже небезпечна ситуація", - написавши Подоляк в Twitter.

читайте такожРосійські окупанти захопили майданчик Запорізької АЕСНагадаємо, російські окупанти захопили ЧАЕС 24 лютого - в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 25 лютого повідомлялося, що в Чорнобильській зоні збільшився рівень радіації.

Також повідомлялося, що на захопленій російськими військами Чорнобильській АЕС велика небезпека викиду радіоактивного пилу. Про це заявив мер Славутича Юрій Фомічов під час телемарафону.

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