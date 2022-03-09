Луганські копи перейшли на бік Росії під час воєнного стану

Поліція Луганщини перейшла на бік Росії / УНІАН

У Луганській області одинадцять представників правоохоронних органів в умовах воєнного стану пішли на держзраду і перейшли на бік РФ.

Як це повідомляє Офіс Генпрокурора, серед них - виконуючий обов'язки начальника одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

"Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних проваджень за фактами дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також державної зради (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України)", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування з цього приводу ведуть слідчі Краматорська.

Нагадаємо, раніше сьогодні Подоляк заявив, що в ОП не знали точної дати вторгнення Росії в Україну, однак влада готувалася до війни.

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