Поранені і мертві лежать посеред вулиць, тіла розтягують собаки: у Маріуполі вже близько 1300 жертв

Жертви російської агресії лежать посеред вулиць Маріуполя / АР

За час блокади Маріуполь російськими окупантами загинули близько 1300 мирних жителів. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Попередньо за період блокадного геноциду Російської Федерації вже загинули 1300 маріупольців. Будемо боротися за кожного. Стоїмо", - заявив він.

Також, за словами Андрющенка, російські окупаційні війська не припиняють обстріли з авіації та артилерії. Через це загиблих неможливо поховати, а поранених врятувати.

Тіла і люди з пораненнями лежать посеред вулиці. Їх вже починають розтягувати собаки.

Крім того, окупанти затягують узгодження маршруту для конвоїв з гуманітарною допомогою для мирного населення. Люди не просто голодують, а сидять без води.

читайте також"Пологового будинку більше немає, багато поранених і вбитих жінок": війська РФ розбомбили лікарню в МаріуполіНагадаємо, раніше в Маріуполі через зневоднення померла шестирічна дитина. Дівчинка Таня була під завалами з матір'ю, але вона загинула.

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