Окупанти повністю знеструмили Чорнобильську АЕС: чим це загрожує

Окупанти повністю знеструмили Чорнобильську АЕС/ youtube.com

Внаслідок дій російських загарбників зараз повністю знеструмлена Чорнобильська атомна електростанція.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Facebook.

"В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, знеструмлене також місто Славутич.

В "Укренерго" зазначають, що моніторять ситуацію та інформуватимуть про всі зміни.

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Чим загрожує знеструмлення ЧАЕС

В "Енергоатомі" пояснили, чим може загрожувати знеструмлення Чорнобильської АЕС, пише УНІАН.

Близько 20 тисяч відпрацьованих паливних зборок, які перебувають у сховищі відпрацьованого ядерного палива, потребують постійного охолодження. Охолоджувати їх можливо лише за наявності електропостачання;

У разі, якщо не буде електрики, насоси не вироблятимуть охолодження. Через це зросте температура у басейнах витримки, виникне пара і радіоактивні речовини почнуть виходити у навколишнє середовище;

Радіоактивну хмару може рознести вітром в інші регіони України, а також у Білорусь, Росію, Європу;

Відключення електрики небезпечно ще й тим, що на об’єкті не працюватиме вентиляція, тому весь персонал може отримати небезпечну дозу випромінювання;

Через відсутність електрики у разі потреби не спрацює система пожежогасіння, а ризик пожежі є, якщо в об’єкт влучить снаряд.

Нагадаємо, вранці 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ. Те, що відбувається, вже прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

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