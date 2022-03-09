РФ обстріляла завод у Тростянці: є жертви

Серед загиблих - неповнолітній.
У Тростянці Сумської області російські окупанти обстріляли територію заводу. В результаті, загинули троє людей, серед них підліток.
Як йдеться в повідомленні загарбники відкрили вогонь близько 10: 30 у середу, 9 березня. Вони завдали удару на колишній завод Електропобутприлад.
"Особи двох загиблих поки встановлюються, третьою жертвою виявився неповнолітній місцевий житель 2008 року народження", - сказано в повідомленні.
Крім того, ще дві людини отримали тілесні ушкодження.
Нагадаємо, війська РФ скинули кілька авіабомб на медичні установи, розташовані в центрі Маріуполя. Під удар потрапили пологовий будинок, лікарня, дитяче відділення і терапія.
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Автор: Уляна Поліщук