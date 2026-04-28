Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ціни на популярне м'ясо в Україні зросли: скільки обійдеться кілограм

Анна Косик
28 квітня 2026, 16:39
Раніше доступне для багатьох м'ясо стає розкішшю.
курятина, деньги
Як супермаркети переписали ціни на курятину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Головне:

  • Курятина в Україні подорожчала
  • Куряче філе тепер коштує майже 240 гривень за кілограм

В останні дні квітня в українських супермаркетах ціни на курятину помітно змінилися у порівнянні з середньомісячними показниками за березень. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Усі представлені види м'яса курки сьогодні, 28 квітня, коштують на кілька гривень дорожче. Мова йде про стегна, гомілки, тушки та філе.

відео дня

Як змінилися ціни на курятину

У березні середня ціна на курячі стегна становила 135,58 гривні за кілограм. Сьогодні стегна коштують на 5 гривень дорожче - 140,67 гривні. Схожа ситуація з гомілками, ціна яких у березні трималася на рівні 102,06 гривень за кілограм. Тепер супермаркети продають їх по 114 гривень.

Куряча тушка місяць тому в середньому коштувала 94 гривні за кілограм. Але вже 28 квітня українці купують курку за ціною у 110,50 гривні.

Найдорожчим залишається куряче філе. У березні воно коштувало 223,50 гривні за кілограм, але сьогодні його ціна вже вища - 239,67 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на внутрішньому ринку України спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. Лише за останні кілька днів відпускні ціни обвалилися майже наполовину.

Раніше повідомлялося, що в Україні почався сезон продажу полуниці. Популярна ягода у порівнянні з минулим місяцем тепер коштує приблизно на 41% дешевше.

Нещодавно аналітики дізналися, що рання капуста в Україні надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Інші новини:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курятина ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

18:02Війна
Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

17:06Війна
Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

16:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти