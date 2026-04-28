Ціни на популярне м'ясо в Україні зросли: скільки обійдеться кілограм

Раніше доступне для багатьох м'ясо стає розкішшю.

Як супермаркети переписали ціни на курятину

Головне:

Курятина в Україні подорожчала

Куряче філе тепер коштує майже 240 гривень за кілограм

В останні дні квітня в українських супермаркетах ціни на курятину помітно змінилися у порівнянні з середньомісячними показниками за березень. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Усі представлені види м'яса курки сьогодні, 28 квітня, коштують на кілька гривень дорожче. Мова йде про стегна, гомілки, тушки та філе.

Як змінилися ціни на курятину

У березні середня ціна на курячі стегна становила 135,58 гривні за кілограм. Сьогодні стегна коштують на 5 гривень дорожче - 140,67 гривні. Схожа ситуація з гомілками, ціна яких у березні трималася на рівні 102,06 гривень за кілограм. Тепер супермаркети продають їх по 114 гривень.

Куряча тушка місяць тому в середньому коштувала 94 гривні за кілограм. Але вже 28 квітня українці купують курку за ціною у 110,50 гривні.

Найдорожчим залишається куряче філе. У березні воно коштувало 223,50 гривні за кілограм, але сьогодні його ціна вже вища - 239,67 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що на внутрішньому ринку України спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. Лише за останні кілька днів відпускні ціни обвалилися майже наполовину.

Раніше повідомлялося, що в Україні почався сезон продажу полуниці. Популярна ягода у порівнянні з минулим місяцем тепер коштує приблизно на 41% дешевше.

Нещодавно аналітики дізналися, що рання капуста в Україні надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

