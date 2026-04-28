Які продукти відчутно подешевшають вже у травні: експерт назвав перелік

Дар'я Пшеничник
28 квітня 2026, 13:32
Погодні умови та сезонність вже почали сприяти здешевленню частини овочів.

Що буде з цінами на продукти у травні / Колаж Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Що буде зі цінами на продукти в травні
  • Які продукти подорожчають
  • Що навпаки знизиться в ціні

У травні на українському продовольчому ринку зійдуться одразу кілька чинників - від геополітичної напруги до сезонного оновлення асортименту. Ключовим драйвером залишатиметься ситуація на Близькому Сході, яка продовжує впливати на вартість енергоносіїв та добрив, а отже - і на собівартість продукції.

Водночас погода нарешті почала працювати на користь споживачів. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, сезонність уже дала перші результати: на ринку побільшало українських тепличних овочів, і це одразу позначилося на ціні.

"На ринок вийшла значна кількість українських виробників, і ціни на тепличні овочі вже істотно знизилися. Тенденція продовжуватиме знижуватися, тому що в травні з'являться овочі відкритого ґрунту, що додатково потягне ціни вниз", - зазначив Марчук.

Що приховує овочевий ринок у травні

Найскладніша ситуація - з томатами. Нічні похолодання стримують їхнє дозрівання, тому ціни поки що тримаються вище торішніх. Проте експерти очікують, що зі збільшенням пропозиції вартість поступово знизиться.

"Однак пропозиція поступово збільшуватиметься, і завдяки цьому споживачі зможуть менше платити за ці продукти. Хоча, порівняно з минулим сезоном, вони все ще залишаються дорожчими", - пояснює Марчук.

Чи здивують українців ціни на яйця

Після Великодня ринок яєць уже відреагував на збільшення пропозиції зниженням цін. Потепління лише посилить цю тенденцію. "У травні, сподіваємося, весна все-таки "згадає", що вона весна, і настане потепління. Відповідно, пропозиція яєць також зростатиме, що дозволить знизити їхню ціну ще приблизно на 7–10%", - прогнозує Марчук.

Що відбуватиметься з м’ясом і молочкою

На ринку м’яса суттєвих змін не очікується. Можливі лише короткі коливання в період травневих свят - у межах 2–3%.

Молочна продукція, навпаки, може тимчасово подорожчати. За оцінками експертів, зростання може сягнути 5%, але це буде нетривалим - із початком сезону "великого молока" ціни знову підуть вниз. "Ймовірне зростання в межах до 5%, проте з наближенням сезону великого молока очікується поступове зниження ціни", - уточнив Марчук.

Чи варто чекати сюрпризів на фруктовому ринку

Полуниця вже демонструє зниження вартості завдяки імпорту та появі української ягоди. Натомість ситуація з кісточковими фруктами значно складніша. Весняні заморозки в окремих регіонах знищили до половини врожаю, що може суттєво вплинути на ціну. "Кісточкова група досить сильно постраждала, оскільки вже відбулося цвітіння дерев, втрати можуть сягати десь близько 50%, що за собою може спричинити зростання ціни більш ніж на 30-50% порівняно з минулим сезоном за умови хоча б якогось врожаю", - зазначає Марчук.

Як глобальні ризики можуть змінити ціну олії

Соняшникова олія залишається одним із найбільш чутливих продуктів. Глобальні енергетичні ризики продовжують тиснути на ціни, і поки ситуація на світових ринках не стабілізується, суттєвого здешевлення чекати не варто. "Поки на світових ринках зберігається напруженість через енергетичні ризики, ціни на олію залишатимуться високими", - пояснюють експерти.

У разі загострення геополітичної ситуації можливе подальше зростання вартості палива, що автоматично вплине на собівартість більшості товарів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що рання капуста в Україні надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Раніше повідомлялося, що на внутрішньому ринку України спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. Лише за останні кілька днів відпускні ціни обвалилися майже наполовину.

Нещодавно в Україні було зафіксовано помітне зниження цін на тепличні помідори. Головна причина — зростання пропозиції місцевої продукції. З початком сезону українські теплиці почали активніше постачати овочі, тоді як попит залишається стриманим.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

ціни на продукти Денис Марчук
