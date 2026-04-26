Ціни на дизель можуть різко впасти: Шмигаль сказав, що вплине на вартість

Що сприятиме падінню цін на дизель

Ключові тези:

Імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизелю, може відновитися

Цьому сприятиме відновлення транзиту нафти по нафтопроводу "Дружба"

Перемовини стосовно імпорту пального - це питання компаній

Україна сподівається, що після відновлення транзиту нафти по нафтопроводу "Дружба" відновиться імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизелю. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль журналістам після засідання Ukraine Energy Coordination Group у Києві, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що вимагаючи відновлення роботи "Дружби", Угорщина та Словаччина ще в лютому зупинили експорт дизелю в Україну, але тепер усе може змінитися.

"Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною і Україною має використовуватися, тим більше, що зараз є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об’єми, можливо здешевити дизельні ресурси завдяки роботі трубопровідного транспорту", - підкреслив міністр.

Шмигаль додав, що уряд не веде перемовини стосовно імпорту пального - це питання компаній.

За його словами, питання подальшого імпорту пального буде пропрацьовано з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 квітня Антимонопольний комітет України зобов'язав мережі АЗС встановити "обґрунтовані" ціни на пальне протягом найближчих 10 днів. Зокрема, мережі АЗС закликали відреагувати не лише на зростання цін на нафту, а й на падіння.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що дизель може подешевшати на 2,5-3 гривні за літр, а бензин - на 1-1,5 гривні, але все буде залежати від цінової динаміки на АЗС державної компанії "Укрнафта".

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що необхідність реалізувати дорогий ресурс стримує власників АЗС від різких кроків, тому вартість пального на заправках буде знижуватися крок за кроком, синхронно з вичерпанням попередніх партій пального.

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

