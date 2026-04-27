Ціна обвалилась на 41%: в Україні різко здешевшала популярна ягода

- Ціни на полуницю в супермаркетах знизилися
- Полуниця в Україні коштує менше 300 гривень за кілограм
В Україні почався сезон продажу полуниці. Популярна ягода у порівнянні з середньомісячними показниками за березень тепер коштує приблизно на 41% дешевше.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Кілограм сезонної ягоди в українських супермаркетах станом на сьогодні, 27 квітня, коштує майже на 190 гривень менше ніж минулого місяця.
Ціна на популярну ягоду становить 271,40 гривні за кілограм проти 460,65 гривень у березні. Зауважимо, що сьогоднішня ціна є нижчою за минулорічну в аналогічний період року.
У квітні 2025 року полуниця коштувала в середньому 299 гривень за кілограм. Середньомісячна ціна за квітень поточного року тримається на рівні 276,49 гривень.
Нагадаємо, Главред писав, що рання капуста в Україні надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.
Раніше повідомлялося, що на внутрішньому ринку України спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. Лише за останні кілька днів відпускні ціни обвалилися майже наполовину.
Нещодавно в Україні було зафіксовано помітне зниження цін на тепличні помідори. Головна причина — зростання пропозиції місцевої продукції. З початком сезону українські теплиці почали активніше постачати овочі, тоді як попит залишається стриманим.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
