Лише за місяць ціна на ягоду впала на більш як 150 гривень за кілограм.

Українські супермаркети переписали ціни на полуницю

Ціни на полуницю в супермаркетах знизилися

Полуниця в Україні коштує менше 300 гривень за кілограм

В Україні почався сезон продажу полуниці. Популярна ягода у порівнянні з середньомісячними показниками за березень тепер коштує приблизно на 41% дешевше.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Кілограм сезонної ягоди в українських супермаркетах станом на сьогодні, 27 квітня, коштує майже на 190 гривень менше ніж минулого місяця.

Ціна на популярну ягоду становить 271,40 гривні за кілограм проти 460,65 гривень у березні. Зауважимо, що сьогоднішня ціна є нижчою за минулорічну в аналогічний період року.

У квітні 2025 року полуниця коштувала в середньому 299 гривень за кілограм. Середньомісячна ціна за квітень поточного року тримається на рівні 276,49 гривень.

Нагадаємо, Главред писав, що рання капуста в Україні надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Раніше повідомлялося, що на внутрішньому ринку України спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. Лише за останні кілька днів відпускні ціни обвалилися майже наполовину.

Нещодавно в Україні було зафіксовано помітне зниження цін на тепличні помідори. Головна причина — зростання пропозиції місцевої продукції. З початком сезону українські теплиці почали активніше постачати овочі, тоді як попит залишається стриманим.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

