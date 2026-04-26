Мінус 40% за тиждень: ціни на ключовий салатний овоч в Україні пішли на дно

Найближчим часом ціни на овоч продовжать знижуватися.

В Україні стрімко дешевшають тепличні огірки

В Україні різко дешевшають тепличні огірки

За тиждень ціни впали на 40%

Причина - надлишок пропозиції при слабкому попиті

На внутрішньому ринку України спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. Лише за останні кілька днів відпускні ціни обвалилися майже наполовину. Про це повідомили аналітики EastFruit.

З початку цього тижня ціни знизилися в середньому на 40%. Наразі тепличні огірки реалізуються по 50-90 грн/кг ($1,14-2,05/кг).

Основний тиск на ринок створює надлишок пропозиції, оскільки тепличні комбінати активно збільшують обсяги постачання, тоді як попит залишається стриманим. Через це виробники змушені знижувати відпускні ціни, щоб уникнути накопичення нереалізованої продукції.

Попри різке падіння цін цього тижня, нинішній рівень вартості все ще перевищує минулорічні показники. Зараз огірки в середньому на 15% дорожчі, ніж були наприкінці квітня 2025 рокую.

Водночас учасники ринку не виключають подальшого зниження цін у найближчий період.

Як повідомляв Главред, в Україні цього тижня зафіксовано зниження цін на тепличні помідори через зростання пропозиції місцевої продукції та стриманий попит. Продажі українських томатів зараз відбуваються в межах 140–170 грн/кг, що приблизно на 13% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також у квітні зросли ціни на соняшникову олію в супермаркетах. Пляшка 850 мл тепер коштує понад 90 грн.

Водночас українські експерти прогнозують у 2026 році суттєве зниження врожайності кісточкових культур через весняні заморозки. Найбільше постраждають абрикоси та персики, що призведе до подорожчання.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

