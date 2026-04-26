Ціни впали на старті сезону: вартість одного овоча приємно дивує українців

Перші партії овоча на 39% дешевші, ніж у 2025 році.

Ціни на молоду капусту в Україні

На українському ринку з’явилися перші партії молодої білоголової капусти. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що сезон продажу ранньої капусти з місцевих господарств розпочався приблизно на два тижні пізніше, ніж минулого року. Причиною затримки стала досить холодна та затяжна весна.

Наразі рання капуста надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Аналітики додають, що на українському ринку також присутня імпортна рання капуста виробництва Північної Македонії.

"Ціни на імпортну капусту нового врожаю почали стрімко знижуватися у зв’язку з надходженням на ринок перших партій продукції місцевого виробництва. Наразі капуста виробництва Північної Македонії пропонується в середньому по 40 грн/кг", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, на внутрішньому ринку України спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. Лише за останні кілька днів відпускні ціни обвалилися майже наполовину.

Також цього тижня в Україні зафіксовано помітне зниження цін на тепличні помідори. Головна причина — зростання пропозиції місцевої продукції.

Крім того, в Україні у 2026 році очікується суттєве падіння врожайності кісточкових культур через весняні заморозки. Найбільше постраждають абрикоси та персики, що відобразиться на їхній вартості.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

