Ціни впали на старті сезону: вартість одного овоча приємно дивує українців

- В Україні почали продавати молоду капусту з місцевих господарств
- Її сезон розпочався на два тижні пізніше, ніж минулого року
- Вартість цього овоча наразі складає 30–38 грн/кг
На українському ринку з’явилися перші партії молодої білоголової капусти. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Зазначається, що сезон продажу ранньої капусти з місцевих господарств розпочався приблизно на два тижні пізніше, ніж минулого року. Причиною затримки стала досить холодна та затяжна весна.
Наразі рання капуста надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.
Аналітики додають, що на українському ринку також присутня імпортна рання капуста виробництва Північної Македонії.
"Ціни на імпортну капусту нового врожаю почали стрімко знижуватися у зв’язку з надходженням на ринок перших партій продукції місцевого виробництва. Наразі капуста виробництва Північної Македонії пропонується в середньому по 40 грн/кг", - йдеться у повідомленні.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, на внутрішньому ринку України спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. Лише за останні кілька днів відпускні ціни обвалилися майже наполовину.
Також цього тижня в Україні зафіксовано помітне зниження цін на тепличні помідори. Головна причина — зростання пропозиції місцевої продукції.
Крім того, в Україні у 2026 році очікується суттєве падіння врожайності кісточкових культур через весняні заморозки. Найбільше постраждають абрикоси та персики, що відобразиться на їхній вартості.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
