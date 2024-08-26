Був один із найбільших обстрілів: Зеленський - про деталі надважливої Ставки

На Ставці обговорили наслідки одного з найбільших обстрілів України, а також ситуацію на фронті. Було ухвалено важливі рішення.

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Зеленський зібрав Ставку після обстрілу України / Колаж: Главред, фото: ОП, ДСНС

Президент України Володимир Зеленський провів дуже важливе засідання Ставки. На засідання обговорювали наслідки одного з найбільших обстрілів України, а також ситуацію на фронті. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

За його даними, росіяни атакували Україну щонайменше 127 ракетами і 109 дронами. Президент заслухав доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення. На самих об'єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - написав Зеленський. відео дня

Також на засіданні Ставки обговорили ситуацію в Покровську. Було ухвалено рішення про додаткове посилення оборони на цьому напрямку.

Масштабна атака РФ по Україні 26 серпня - останні новини

Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через можливість ракетного удару. Повітряні сили повідомили, що Росія підняла в небо 11 бомбардувальників Ту-95. Також у різних регіонах України зафіксували рух ворожих БПЛА.

Згодом в українському повітряному просторі з'явилися ракети. Вибухи прогриміли в багатьох областях України.

Як повідомляв Главред, 26 серпня під час масштабної повітряної тривоги в Києві прогриміла серія вибухів. У деяких районах столиці зникло світло.

Через масовану атаку дронами і ракетами по Україні виникли серйозні проблеми зі світлом у кількох містах. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в столиці спостерігаються перебої з електропостачанням і водопостачанням. Така сама ситуація - в Одесі та Кривому Розі.

Унаслідок атаки РФ у Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку, розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Постраждала одна людина.

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