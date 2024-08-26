УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Був один із найбільших обстрілів: Зеленський - про деталі надважливої Ставки

Ангеліна Підвисоцька
26 серпня 2024, 18:53
101
На Ставці обговорили наслідки одного з найбільших обстрілів України, а також ситуацію на фронті. Було ухвалено важливі рішення.
Зеленський, ДСНС
Зеленський зібрав Ставку після обстрілу України / Колаж: Главред, фото: ОП, ДСНС

Президент України Володимир Зеленський провів дуже важливе засідання Ставки. На засідання обговорювали наслідки одного з найбільших обстрілів України, а також ситуацію на фронті. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

За його даними, росіяни атакували Україну щонайменше 127 ракетами і 109 дронами. Президент заслухав доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення. На самих об'єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - написав Зеленський.

відео дня

Також на засіданні Ставки обговорили ситуацію в Покровську. Було ухвалено рішення про додаткове посилення оборони на цьому напрямку.

Масштабна атака РФ по Україні 26 серпня - останні новини

Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через можливість ракетного удару. Повітряні сили повідомили, що Росія підняла в небо 11 бомбардувальників Ту-95. Також у різних регіонах України зафіксували рух ворожих БПЛА.

Згодом в українському повітряному просторі з'явилися ракети. Вибухи прогриміли в багатьох областях України.

Як повідомляв Главред, 26 серпня під час масштабної повітряної тривоги в Києві прогриміла серія вибухів. У деяких районах столиці зникло світло.

Через масовану атаку дронами і ракетами по Україні виникли серйозні проблеми зі світлом у кількох містах. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в столиці спостерігаються перебої з електропостачанням і водопостачанням. Така сама ситуація - в Одесі та Кривому Розі.

Унаслідок атаки РФ у Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку, розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Постраждала одна людина.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

19:35 Синоптик
Це була наймасованіша атака, РФ запустила 127 ракет і 109 дронів – Повітряні сили

Це була наймасованіша атака, РФ запустила 127 ракет і 109 дронів – Повітряні сили

19:28 Україна
Був один із найбільших обстрілів: Зеленський - про деталі надважливої Ставки

Був один із найбільших обстрілів: Зеленський - про деталі надважливої Ставки

18:53 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм 38724

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм

Багато хто помиляється: що смажити першим - цибулю чи моркву 10701

Багато хто помиляється: що смажити першим - цибулю чи моркву

Лише люди з орлиним зором знайдуть газету: загадка, яку треба розгадати за 13 секунд 8869

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть газету: загадка, яку треба розгадати за 13 секунд

Картопля не проросте - що потрібно покласти до неї в льох 5638

Картопля не проросте - що потрібно покласти до неї в льох

Останні новини

20:35

Що потрібно купити до школи для дитини: детальний список для батьків

19:45

У Путіна вибухнули похмурою погрозою Україні через Курську область

19:40

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт

19:35

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

19:28

Це була наймасованіша атака, РФ запустила 127 ракет і 109 дронів – Повітряні сили

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:10

Путін скоро буде там же, де і ГітлерПогляд

19:05

Що означає слово "либонь": справжнє значення знають одиниціВідео

18:54

Один в одного під шкірою: Дорофєєва та Кацурін зробили парні татуювання

18:53

Був один із найбільших обстрілів: Зеленський - про деталі надважливої Ставки

Реклама
18:51

Загроза нападу з боку Білорусі на Житомирщині: в ОВА зробили заяву

18:46

Потрібно лише кілька хвилин: як очистити кеш в Телеграмі: покрокова інструкціяВідео

18:29

"Путін зникне зі своєю елітою": в ОП описали, як операція на Курщині вдарить по РФ

18:09

Навіщо господині кладуть рис у пралку - вирішують одразу 2 проблеми

18:07

Вигадали відмовку: чому поляки не збивали російську ціль на своїй території

17:50

Місячний календар на вересень 2024: сприятливі та несприятливі дні

17:44

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтівВідео

17:40

Новий церковний календар на вересень 2024 року: дати всіх свят

17:38

Удари по Київській ГЕС: експерт пояснив, чи є загроза підтоплення Києва

17:20

20% за кілька днів штурму: в "АТЕШ" розкрили рекордні втрати РФ під Вовчанськом

17:18

Почнеться чорна смуга: у якій частині будинку не можна стояти 27 серпня - прикмети

Реклама
17:05

РФ готує повторний масований удар: українців попередили про небезпеку

17:01

Масштабна повітряна атака РФ: Україна коригуватиме плани підготовки до зими

16:56

Кондратюк публічно заявив, за що вдячний Козловському після 12-річної сварки

16:46

Всі дані на комп'ютері можуть бути втрачені: як правильно вимикати ПК кнопкоюВідео

16:38

Масований удар РФ: у КОВА розповіли про пошкодження дамби Київської ГЕСФото

16:25

Для чого господині заливають горілку в пралку: неочікуваний лайфхак для свіжості

15:56

"Воювати доведеться довго": командувач спецсил ЗСУ оцінив терміни закінчення війни

15:42

Вдарить +36 градусів: які регіони накриє нестерпна спека

15:37

Що робити з опалими яблуками: 3 способи, які принесуть користь вашому садуВідео

15:36

ДБР "взялося" за нардепа-втікача Артема Дмитрука: в Одесі йдуть обшуки

15:25

Постраждала навіть Молдова: через ракетний удар по Україні у молдован проблеми

15:20

Україна готує відповідь на російський ракетний удар: в Міноборони розкрили деталі

15:17

У Путіна зробили заяви про перемовини із Україною

14:56

У росіян десятки поранених і "двохсотих": деталі потужних прильотів під Маріуполем

14:38

Україну розжарить до +36 градусів: синоптик вказала на несподівану деталь 27 серпня

14:12

Шуба відпочиває: новий салат "Оселедець під білою периною"Відео

13:57

Уже перевзулася: зрадниця Монтян розчарувалася в РосіїВідеоблоги

13:47

Чому сьогоднішня ракетна атака - не помста, а холодний розрахунокПогляд

13:46

РФ вдарила ракетами по дамбі Київської ГЕС: в РНБО відповіли, чи є загроза прориву

13:43

РФ отримала розвіддані: названо головні цілі масштабного удару по Україні

Реклама
13:24

Вільям допоміг: онкохвора Кейт Міддлтон покинула королівську резиденцію

13:21

"Путін - хвора істота" - Зеленський розповів про наслідки ракетного обстрілуВідео

13:16

Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні - Forbes

12:59

"Вишки Бойка" атакували: у Чорному морі загорілися усі бурові платформи

12:56

"Збили близько півтора десятка ракет": РФ атакувала Київ "Кинджалами" та дронами - КМВА

12:46

Десятки ракет і дронів: стали відомі деталі масованого удару РФ по Україні

12:46

Гороскоп Таро на вересень 2024: Терезам - поїздка, Скорпіонам - заздрість, Стрільцям - розчарування

12:17

Відомий артист розкрив правду про Софію Ротару - деталі

12:12

Картопля не проросте - що потрібно покласти до неї в льохВідео

12:10

РФ збирається деблокувати завод у Вовчанську: в ЗСУ розкрили цілі ворога на Харківщині

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти